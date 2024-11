Maximima tus compras

Como preámbulo a estas esperadas ventas, Dr. Shoper ofrece sus consejos sobre lo que debemos comprar y lo que no en estas ventas:

Lo que debes comprar

1. Televisores

2. Electrónicos

3. Scooters y bicicletas eléctricas

4. Enseres electrodomésticos

5. Artículos para la limpieza

6. Herramientas

7. Productos de belleza y cuidado personal

Lo que no debes comprar

1. Air fryers

Aunque son muy populares entre los consumidores, este año la diferencia es que los air fryers nuevos vienen con una ventana para ver lo que se está cocinando. Si ya tienes uno, esto no es razón suficiente para cambiarlo. Así también pasa con los tostadores air fryer que están de moda, pero cuyo precio es bastante oneroso.

2. Ropa de cama

No debes comprar sábanas, a menos que sea una oferta extraordinaria con un material de buena calidad a buen precio. Es mejor comprarlas en enero.

3. Artículos de Navidad

No se deben comprar elementos navideños en plena época; es mejor esperar a que pase la Navidad porque siempre están en liquidación.

4. Juguetes

5. Ropa y zapatos

No debes comprar ropa ni zapatos, a menos que haya especiales atractivos de piezas que necesitas.

6. Celulares

Según Dr. Shoper, a diferencia de otros años, “la gente no está corriendo a comprar el nuevo iPhone 16″. Así que no será un disuasivo para el consumidor ir a comprar un nuevo equipo, aparte de que la gente se está quedando con el teléfono por más tiempo”. Así que la decisión de comprar un teléfono será cuestión de ver si necesitas uno nuevo o no.