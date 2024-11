Regala diversión y entretenimiento sin límites

Playstation PS5 Pro

DJI Goggles N3

Meta Quest 3S Headset

DJI Neo Drone

Nintendo Swith Lite Hylure Edition

Para quienes buscan una consola de juegos portátil, esta edición especial del Nintendo Switch Lite cuenta con un impresionante diseño en color dorado con el icónico escudo Hylian, inspirado en la serie de juegos The Legend of Zelda™. Esta edición incluye una membresía individual de Nintendo Switch Online y el Expansion Pack de 12 meses, que contiene un catálogo de juegos clásicos, incluyendo 10 juegos de la serie Legenf of Zelda™.

Scooters eléctricos

Barbies de todo tipo

LEGO

Bebés Reborn (Realistas)

Juguetes de Transformers

Peluches o mascotas interactivas

Los peluches han evolucionado con la tecnología y, ahora, están de moda las mascotas y peluches interactivos. Estos personajes, que antes solo adornaban las camas y se sentaban a tomar el té con otros juguetes, ahora cobran vida e interactúan con sus dueños. En el mercado, hay varias alternativas, desde el peluche interactivo Daisy the Yoga Goat FurReal hasta My Really Real Puppy Little Live Pets. También los pueden sorprender con la mascota digital interactiva Bitzee de Disney.