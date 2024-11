Sorpresas tecnológicas prácticas y creativas

Cafeteras inteligentes Terra Kaffe

Podadora de patio inteligente de Segway

Recortar la grama ya no será un problema. Esta podadora de patio inteligente de la marca Segway es un robot de control remoto que crea un mapa de tu patio y sale a recortarlo. Su precio es un poco elevado, pero el ahorro de tiempo, esfuerzo para aquellos que realizan esta tarea o de dinero para quienes pagan porque les hagan el patio, seguramente valdrá la pena.

Cámaras de acción

Cámara solar de seguridad

Protector de voltajes

Un buen regalo tecnológico es el protector de voltaje de eltech.guru con cargador USB. Ideal para proteger todos los enseres eléctricos sensitivos y costosos como neveras, consolas de juegos, computadoras, impresoras, radios, entre otros. Lo puedes conseguir en Dr. Tech (Plaza Las Américas, Mayagüez Mall y The Mall of San Juan).

Card Reader (lector de tarjetas)

Abanico solar de pedestal 18″ - Dr. Tech

Ideal para apagones o para acampar, no habrá mejor regalo que este abanico solar de 18″. Incluye la placa solar y batería recargable que te ofrece hasta 12 horas de ventilación. Cuenta con un puerto USB y luces LED. Su motor brushless también ofrece un ahorro enorme en consumo comparado con los abanicos tradicionales. Lo puedes conseguir en Dr. Tech (Plaza Las Américas, Mayagüez Mall y The Mall of San Juan).