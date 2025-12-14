Metropistas impulsa una transformación histórica en las autopistas de Puerto Rico

A dos años de estar administrando todas las autopistas de peaje en Puerto Rico, Metropistas consolida su compromiso con la seguridad vial, la sostenibilidad y el desarrollo económico del país.

“Desde el punto de vista transformacional, es un proyecto importantísimo para nosotros”, destacó Julián Fernández Rodes, principal oficial ejecutivo de Metropistas.

Julián Fernández Rodes, principal oficial ejecutivo de Metropistas. (Suministrada)

En diciembre de 2023, la subsidiaria de la española Abertis ganó un contrato a 40 años para operar la PR-52 (San Juan a Ponce), PR-66 (Carolina a Río Grande), PR-53 (Fajardo a Salinas) y el expreso Martínez Nadal en Guaynabo.

La compañía ya administraba, desde 2011, la PR-22 y la PR-5, así como el puente Teodoro Moscoso.

Una inversión récord

Bajo esta nueva alianza público-privada, Metropistas se comprometió a hacer una inversión ascendente a $5,220 millones de capital privado, que incluyó un pago de $2,850 millones a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

El Gobierno local catalogó la transacción como la más grande de su tipo en Puerto Rico hasta entonces, la segunda en Estados Unidos y la séptima a nivel mundial.

“Habíamos estado más de 10 años preparándonos para ese momento”, recordó el directivo.

La operación se completó con el respaldo de un amplio consorcio financiero. “Un tercio de la deuda de Metropistas está en manos de entidades locales, que han apoyado muy activamente esta transacción”, explicó.

La empresa también ha contado con “la confianza del sector financiero internacional”, como Mizuho, SMBC, Crédit Agricole y Société Générale, Barclays y J.P. Morgan.

Modernización y expansión: un resultado tangible

El impacto de esa inversión ya comienza a verse en las carreteras. En solo dos años, Metropistas ha destinado más de $275 millones en proyectos prioritarios de pavimento, señalización, puentes, iluminación LED, tecnología de monitoreo y pórticos electrónicos.

El proyecto también abarca más de 460 puentes y 300 taludes, además de tramos en condiciones muy distintas entre sí.

“ Esta alianza marca un antes y un después en la infraestructura vial del país. Representa modernización, transparencia y compromiso genuino con el desarrollo de Puerto Rico ” Julián Fernández Rodes, principal oficial ejecutivo de Metropistas

La modernización incluye la expansión del modelo de carriles bidireccionales, implementados en la PR-22 y PR-5, y los primeros pórticos electrónicos en Ceiba y Humacao, que ya agilizan el tránsito en la zona y reducen el riesgo de accidentes.

Como la seguridad vial es uno de sus pilares, Metropistas “tiene un 99 % de cumplimiento de vías iluminadas”, subrayó el ejecutivo. El objetivo es lograr “iluminación total” para junio.

Asimismo, este año culminará un proyecto de más de $50 millones enfocado en rehabilitar y reemplazar barreras de seguridad, señalización vertical y drenajes, “muy relevantes en Puerto Rico”.

En paralelo, atienden situaciones prioritarias, como el cierre preventivo del puente en el kilómetro 25 de Caguas por estar “en una situación compleja”.

“Todo lo hacemos local”

Para lograr todo el plan, Metropistas se abastece y nutre del talento boricua. Por ejemplo, el 98 % de los suplidores y contratistas son empresas puertorriqueñas.

“Todo lo hacemos local”, enfatizó Fernández Rodes. “Todos nuestros ingenieros vienen de la UPR de Mayagüez. Las empresas contratistas, las de tecnología y los profesionales son locales”.

Una ventaja fundamental, es que la operación es financiada 100 % con capital privado, sin costo a las arcas del Gobierno.

“La inversión no sale del bolsillo de la Autoridad, sino del privado. Esto permite que se puedan centrar en proyectos de las vías que están bajo su gestión”, mencionó.

Y para garantizar transparencia, cumplimiento y el uso eficiente del dinero invertido, todos los proyectos son auditados periódicamente por una firma independiente y bajo estándares internacionales.

“Entendemos que la movilidad terrestre es muy importante para el desarrollo de la isla, de las industrias, que los conductores puedan llegar a sus lugares de trabajo y a sus casas de la manera más fiable y segura posible”, recalcó el principal oficial ejecutivo.

Cifras significativas

+$5,220 millones en inversión privada total

+$275 millones en obras de modernización

+1,100 empleos locales

26 municipios conectados

75 % menos accidentes en PR-22 y PR-5

