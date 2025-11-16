Opinión
16 de noviembre de 2025
SuplementosMi Pequeño Día
Suscriptores
Mi Pequeño Día
¿Cuánto sabes de la Navidad boricua?

Contesta este divertido quiz y aprende más sobre nuestras costumbres y tradiciones. ¿Estás listo?

16 de noviembre de 2025 - 12:00 AM

Por Edmaris Carazo
Descubre cuánto conoces sobre las Navidades en Puerto Rico. (Suministrada)

1. ¿Cuándo empieza, usualmente, la Navidad en Puerto Rico?

a. Después de Halloween

b. Después de Acción de Gracias

c. Después del Día de Reyes

2. ¿Qué ponemos al inicio de la Navidad para anunciar que empieza la temporada?

a. Una estrella

b. El árbol de Navidad

c. Un pesebre

3. ¿Cuándo se coloca al niño Jesús en el pesebre?

a. El 24 de diciembre

b. El 25 de diciembre

c. El 31 de diciembre

4. ¿Qué es la Misa de Gallo?

a. Una fiesta de comida

b. Una celebración en la iglesia cerca de la medianoche antes de Navidad

c. Un desfile con comparsas

5. ¿De qué pueden ser los pasteles que se preparan en Navidad?

a. Yuca, guineo, pollo o veganos

b. Solo de chocolate

c. Solo de arroz

6. ¿Qué se hace durante las parrandas o asaltos navideños?

a. Ir de casa en casa cantando y tocando música.

b. Regalar juguetes.

c. Decorar las calles con luces.

7. ¿Qué se coloca en cajitas la noche del 5 de enero para los camellos de los Reyes Magos?

a. Galletas

b. Juguetes

c. Hierba

8. ¿Qué pueden ver los niños y visitantes al pasear por plazas y casas decoradas?

a. Luces, colores y sorpresas

b. Solo los árboles

c. Solo los pasteles

9. ¿Cuándo se celebran las Octavitas?

a. Del 1 al 7 de enero

b. Del 7 al 14 de enero

c. Todo diciembre

10. ¿Qué es especial de la Fiesta de la Calle San Sebastián?

a. Música en vivo, comparsas y artesanos

b. Solo comida típica

c. Solo juegos y juguetes

Respuestas:

1. b; 2. b; 3. b; 4. b; 5. a; 6. a; 7. c; 8. a; 9. b; 10. a

La autora es colaboradora de Suplementos.

SuplementoBrandStudioMi Pequeño Día
