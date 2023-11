¿Has escuchado hablar de lo que es el espíritu navideño? ¿O quizás has oído a los adultos decir que ya tienen el Christmas Spirit encendido?

Además de los días libres, los regalos y las fiestas, la Navidad es una época que se relaciona con paz, amor, alegría y felicidad.

El origen religioso de la Navidad es la celebración de la llegada del Niñito Jesús. Es por esto por lo que verás nacimientos debajo de algunos árboles navideños o pesebres gigantes decorando las casas y los centros comerciales.

También es la época en la que esperamos la llegada de Santa Claus, quien trae regalos a los niños. Además de esto, es un tiempo donde podemos reunirnos en familia, cantar, intercambiar regalos y compartir, mientras celebramos que el año está por terminar y que uno nuevo está por comenzar.

No importa cómo tu familia celebre esta época, la Navidad es el tiempo ideal para pasar tiempo con nuestros seres queridos, dar las gracias por las cosas buenas que nos pasaron, y pensar y decidir qué quisiéramos lograr o alcanzar en el nuevo año.

¿Sabías que Puerto Rico es uno de los países que celebra la Navidad por más tiempo? El Día de Acción de Gracias, en muchas casas se come pavo, con el árbol navideño ya montado y encendido como decoración. Además, luego de que se acaba el año, continuamos la celebración de Navidad hasta el Día de Reyes y muchas familias dejan las bombillitas prendidas hasta las Fiestas de la Calle San Sebastián, a finales del mes de enero.

Así que podemos decir que, si hicieran una competencia de los países con el espíritu navideño más grande, probablemente le ganaríamos a países mucho más grandes que el nuestro.

¿Cómo puedes sentir o compartir tu espíritu navideño?

1. Pon música navideña. Canciones típicas de esta época despertarán tu espíritu de celebración desde tus orejas hasta tu corazón.

2. Haz una lista de las cosas por las que estás agradecido. Pueden ser cosas que alguien haya hecho por ti o, sencillamente, cosas bonitas que te hayan pasado.

3. Escribe una carta de Navidad para alguien especial: tus papás, abuelos, hermanos, primos, vecinos, maestros o amigos. Déjales saber por qué tenerlos en tu vida hace que tu corazón se sienta navideño todo el año.

4. Practica la generosidad. Puedes tener comida de perros o gatos en el carro y alimentar a algún animalito que veas en la calle. Puedes donar ropa que ya no te sirva o juguetes que ya no uses a otros niños menos afortunados.

5. ¿Qué podrías mejorar? Ayudar más en la casa, pelear menos con tus hermanos, sacar mejores notas, no decir mentiras o ser más agradecido. Hazte una promesa de ser mejor el próximo año.

Colorea las palabras del árbol. (BrandStudio)

Colorea las palabras del árbol con tus colores favoritos. Puedes usar la ilustración como tarjeta de felicitación, adorno para el árbol o aprender sobre el verdadero valor de la temporada.