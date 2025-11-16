Opinión
16 de noviembre de 2025
75°ligeramente nublado
SuplementosMi Pequeño Día
Suscriptores
PRESENTADO POR
Mi Pequeño Día
Patrocinado
Una organización o alguien pagó para patrocinar el contenido, pero no lo revisó ni aprobó.

¿Sabes lo que es la realidad virtual?

¡Descúbrelo y crea tus propias gafas!

16 de noviembre de 2025 - 12:00 AM

Por Edmaris Carazo
¿A qué realidad virtual te quisieras transportar en esta Navidad? (Suministrada)

Es la posibilidad de introducirte en una simulación digital de otro mundo en el que puedes manipular los objetos o interactuar con el ambiente. Es decir, como si te metieras en una película o en un juego de video y pudieses actuar como lo haces en la vida real.

De esta manera, podrías visitar museos al otro lado del mundo desde la sala de tu casa o, quizás, sentir como si vieras los animales de la selva cerca de ti (sin el peligro), incluso podrías estar como dentro de un concierto mientras viajas en el carro.

Probablemente, has visto películas o anuncios en donde utilizan unas gafas virtuales para juegos de video o transportarse a otra dimensión. Existen gafas para los distintos teléfonos inteligentes que podrías comprar. Sin embargo, hay otra opción: ¡hacerlas tú mismo!

¿Qué necesitas?

  • Cartón forrado fino (de 300 gr)
  • 2 lupas pequeñas de 2.5 cm de diámetro
  • Cuchilla para cortar cartón (y ayuda de un adulto para usarla)
  • Silicona fría
  • Gomita elástica (rubber band)
  • Pegamento en barra

Sigue estos pasos:

Paso 1: Vamos a imprimir la plantilla de los lentes. Busca en internet un ''template'' o plantilla para gafas virtuales gratis e imprime en papel tamaño carta. (Hay muchos modelos disponibles, pero son casi todos iguales.)
Paso 1: Vamos a imprimir la plantilla de los lentes. Busca en internet un ''template'' o plantilla para gafas virtuales gratis e imprime en papel tamaño carta. (Hay muchos modelos disponibles, pero son casi todos iguales.) (Suministrada)
Paso 2: Pega las plantillas en el cartón y recorta todas las piezas.
Paso 2: Pega las plantillas en el cartón y recorta todas las piezas. (Suministrada)
Paso 3: Con la cuchilla para cortar cartón, pídele a un adulto que haga todas las ranuras marcadas.
Paso 3: Con la cuchilla para cortar cartón, pídele a un adulto que haga todas las ranuras marcadas. (Suministrada)
Paso 4: Ahora, dobla con mucho cuidado en donde indican las líneas.
Paso 4: Ahora, dobla con mucho cuidado en donde indican las líneas. (Suministrada)
Paso 5: Inserta las pestañas en las ranuras correspondientes a cada número. Asegura con pegamento.
Paso 5: Inserta las pestañas en las ranuras correspondientes a cada número. Asegura con pegamento. (Suministrada)
Paso 6: Para sacar los lentes de las lupas, debes removerlas del marco con mucho cuidado.
Paso 6: Para sacar los lentes de las lupas, debes removerlas del marco con mucho cuidado. (Suministrada)
Paso 7: Pégalas lo más centradas que puedas en los boquetes provistos para los ojos.
Paso 7: Pégalas lo más centradas que puedas en los boquetes provistos para los ojos. (Suministrada)
Esta ilustración es continuación del paso 7.
Esta ilustración es continuación del paso 7. (Suministrada)
Paso 8: Ahora que tienes el visor y el cuerpo armado, encaja las piezas y tus lentes estarán listos.
Paso 8: Ahora que tienes el visor y el cuerpo armado, encaja las piezas y tus lentes estarán listos. (Suministrada)
Una vez vas doblando las partes, se irá formando tu proyecto.
Una vez vas doblando las partes, se irá formando tu proyecto. (Suministrada)
Así queda por la parte posterior.
Así queda por la parte posterior. (Suministrada)
¡Ya tienes tus lentes listos! Pídele a un adulto que descargue la aplicación Cardboard para IOS o Android y prueba tu creación.
¡Ya tienes tus lentes listos! Pídele a un adulto que descargue la aplicación Cardboard para IOS o Android y prueba tu creación. (Suministrada)
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
