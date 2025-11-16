¿Sabes lo que es la realidad virtual?
¡Descúbrelo y crea tus propias gafas!
16 de noviembre de 2025 - 12:00 AM
16 de noviembre de 2025 - 12:00 AM
Es la posibilidad de introducirte en una simulación digital de otro mundo en el que puedes manipular los objetos o interactuar con el ambiente. Es decir, como si te metieras en una película o en un juego de video y pudieses actuar como lo haces en la vida real.
De esta manera, podrías visitar museos al otro lado del mundo desde la sala de tu casa o, quizás, sentir como si vieras los animales de la selva cerca de ti (sin el peligro), incluso podrías estar como dentro de un concierto mientras viajas en el carro.
Probablemente, has visto películas o anuncios en donde utilizan unas gafas virtuales para juegos de video o transportarse a otra dimensión. Existen gafas para los distintos teléfonos inteligentes que podrías comprar. Sin embargo, hay otra opción: ¡hacerlas tú mismo!
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: