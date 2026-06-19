Innova el Programa Educativo del MIDA Conference & Food Show 2026

Cómo pasar del caos a la eficiencia operacional, el rol de la inteligencia emocional en el negocio alimentario y la inteligencia artificial en la distribución de alimentos, son algunos temas que formarán parte del Programa Educativo del MIDA Conference & Food Show 2026 el viernes, 26 de junio.

Entre los conferenciantes se encuentra el presidente de The Hispanic Retail Chamber of Commerce, Julio Ibáñez, quien presentará el seminario: “El nuevo consumidor y el futuro del supermercado”.

Ibáñez cuenta con más de 25 años de experiencia internacional en retail y distribución alimentaria. Ha ocupado posiciones ejecutivas en Carrefour España, Jumbo y Bravo Supermercados en República Dominicana, y Aurora Grocery Group, en Estados Unidos.

Esta vez, el boleto para participar de las charlas educativas de la convención de MIDA el viernes 26 en la mañana incluye el almuerzo en el Lunch Awards. Allí se galardonarán a las empresas de la industria de alimentos en las diversas categorías y se presentará el keynote speaker Phil Lempert, “The Supermarket Guru”. El tema de Lempert será: “The 5 Retail & Consumer Shifts That Will Reshape Profit Margins in Puerto Rico in 2026”.

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El programa educativo comenzará a las 8:00 a. m. con el desayuno. El seminario “Del caos a la eficiencia operacional” será impartido por el Dr. Carlos Santiago, psicólogo industrial-organizacional y consultor empresarial que lleva más de 20 años “transformando negocios caóticos en organizaciones rentables y estructuradas”. Santiago es el fundador de NEXORA y creador del método Liderando Negocios™.

Por su parte, la Dra. Marielí Ríos impartirá “Más allá de los datos: el rol de la inteligencia emocional en el negocio alimentario”.

Ríos es doctora en Psicología Industrial Organizacional, especialista en comportamiento e inteligencia emocional. Creadora de la metodología Emprendimiento Emocional™, ha apoyado a miles de emprendedores, profesionales y líderes a tomar control de su mente y emociones para salir del estancamiento, lanzar sus negocios y crecer personal y profesionalmente.

El senior manager de la compañía ethree solutions, Javier Pérez, presentará “Superando las barreras para la adopción de IA en la distribución de alimentos: estrategia e impacto”.

Pérez es líder sénior en tecnología, producto e inteligencia artificial especializado en diseñar y escalar plataformas complejas que impulsan decisiones más inteligentes y operaciones eficientes.