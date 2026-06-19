MIDA vuelve a hacer historia con el “food show” más grande del Caribe: MIDA Conference & Food Show 2026
El área de exhibición sobrepasó los 550 exhibidore
19 de junio de 2026 - 12:00 AM
19 de junio de 2026 - 12:00 AM
¡Seguimos creciendo! Nuestra área de exhibición sobrepasó los 550 exhibidores y pabellones internacionales, convirtiéndose en la plataforma de la Industria de Alimentos para realizar acuerdos de negocios, tanto a nivel local, como de importaciones y exportaciones hacia diversos países del mundo.
Comenzamos el jueves, 25 de junio, con la presentación del principal estudio sobre los hábitos y conductas del consumidor en Puerto Rico: Radiografía del Consumidor. A partir de las 12:30 p.m., abre el área de exhibición y se presentan los más de 550 nuevos productos e ideas. A las 6:00 p.m., tendremos nuestro coctel MIDA Coachella Party.
El viernes 26, contamos con un amplio programa educativo, que esta vez incluirá a Phil Lempert, “The Supermarket Guru”, como ‘keynote speaker’ en el Lunch Awards. Además, se concretan reuniones entre compradores y vendedores como parte del MIDA Business Preshow. En la noche, tendremos el coctel MIDA White Party.
Clausuramos el sábado con la Asamblea General de Socios y el reconocimiento a los Empleados Destacados de la Industria de Alimentos.
El área de exhibición permanecerá abierta jueves y viernes hasta las 5:30 p.m. y sábado hasta las 5:00 p.m.
¡Sean todos bienvenidos!
Un abrazo
Los autores son presidente y vicepresidente ejecutivo de MIDA, respectivamente.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: