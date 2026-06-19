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MIDA vuelve a hacer historia con el “food show” más grande del Caribe: MIDA Conference & Food Show 2026

El área de exhibición sobrepasó los 550 exhibidore

19 de junio de 2026 - 12:00 AM

Por Félix Aponte y Lic. Manuel Reyes Alfonso
Félix Aponte, presidente de MIDA. (Suministrada)

¡Seguimos creciendo! Nuestra área de exhibición sobrepasó los 550 exhibidores y pabellones internacionales, convirtiéndose en la plataforma de la Industria de Alimentos para realizar acuerdos de negocios, tanto a nivel local, como de importaciones y exportaciones hacia diversos países del mundo.

Lic. Manuel Reyes Alfonso, vicepresidente ejecutivo de MIDA.
Lic. Manuel Reyes Alfonso, vicepresidente ejecutivo de MIDA. (Suministrada)

Comenzamos el jueves, 25 de junio, con la presentación del principal estudio sobre los hábitos y conductas del consumidor en Puerto Rico: Radiografía del Consumidor. A partir de las 12:30 p.m., abre el área de exhibición y se presentan los más de 550 nuevos productos e ideas. A las 6:00 p.m., tendremos nuestro coctel MIDA Coachella Party.

El viernes 26, contamos con un amplio programa educativo, que esta vez incluirá a Phil Lempert, “The Supermarket Guru”, como ‘keynote speaker’ en el Lunch Awards. Además, se concretan reuniones entre compradores y vendedores como parte del MIDA Business Preshow. En la noche, tendremos el coctel MIDA White Party.

Clausuramos el sábado con la Asamblea General de Socios y el reconocimiento a los Empleados Destacados de la Industria de Alimentos.

El área de exhibición permanecerá abierta jueves y viernes hasta las 5:30 p.m. y sábado hasta las 5:00 p.m.

¡Sean todos bienvenidos!

Un abrazo

Los autores son presidente y vicepresidente ejecutivo de MIDA, respectivamente.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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