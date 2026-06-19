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Onshelf Media es galardonado con el Premio Empresa Afiliada del Año

Su red abarca hoy más de 100 supermercados en todo Puerto Rico

19 de junio de 2026 - 8:15 AM

Por Redacción de Suplementos
Alexander Goachet, socio y gerente general de OnShelf Media. (Suministrada)

En OnShelf Media reciben con gran orgullo el reconocimiento como Empresa Afiliada del Año otorgado por MIDA. Este honor representa una validación al trabajo que comenzaron en el 2010 con una premisa clara: la decisión de compra ocurre en la góndola, y por eso, la visibilidad de los productos define resultados.

Desde sus inicios, han enfocado sus esfuerzos en ayudar a las marcas a destacarse donde realmente importa: en el punto de venta. Comenzaron trabajando junto a las principales cadenas de supermercados, validando su modelo en entornos reales de alto tráfico. Hoy, su red se ha expandido a más de 100 supermercados a través de Puerto Rico, incluyendo Econo, Mr. Special, Selectos, Plaza Loíza, Famcoop, MegaFresh y Agranel, entre otros.

Este crecimiento ha sido impulsado por un enfoque consistente en ejecución. En OnShelf Media no solo diseñan productos, se aseguran de implementarlos correctamente en la tienda. Su compromiso es que cada elemento esté bien ubicado, visible y alineado con la marca, maximizando la exposición, la rotación y la recordación del producto.

Agradecen a MIDA por este reconocimiento y por su liderazgo en fortalecer la industria de alimentos en Puerto Rico. A su vez, extienden este logro a sus clientes, socios y equipo, quienes con su dedicación hacen posible cada resultado en la góndola. Este reconocimiento no es un punto de llegada, sino un impulso para continuar innovando, creciendo y apoyando el desarrollo de la industria.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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