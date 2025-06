Pérez Hermanos Cash & Carry es distinguido con dos premios de MIDA

Pérez Hermanos Cash and Carry es una empresa netamente cayeyana, fundada en 1965 por José “Pepito” Pérez con la colaboración de sus hermanos, Rafael y Luis.

“Me siento muy honrado por esta distinción que me otorga la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, MIDA. Representa el deber bien cumplido y el logro de un sueño hecho realidad. A mi familia, gracias, a nuestros suplidores, gracias y a la familia extendida de las Empresas Pérez Hermanos, gracias, sin ustedes no hubiese sido posible. Mi respeto a Félix Aponte, presidente de MIDA y a la junta de directores de esta institución pionera y puertorriqueña, de la cual me enorgullece ser socio fundador y expresidente de 1992 a 1993”, expresó el presidente José “Pepito” Pérez.