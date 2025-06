Premio Agroindustrial del Año: Apiarios Caraballo

“Si me preguntaran cuál ha sido la razón del éxito en mi negocio, me puedo aventurar a decir que tiene que ver con mi personalidad, la cual me ha llevado a tener siempre presente tres reglas básicas: ser competente en mi campo de negocio; ser fiel creyente de las alianzas; y nunca perder el lado humano en las relaciones de negocios”, destacó Caraballo.