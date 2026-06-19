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Radiografía del Consumidor investiga desde inteligencia artificial hasta el GLP-1

Los hallazgos se presentarán el jueves, 25 de junio, como apertura del MIDA Conference & Food Show 2026

19 de junio de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Richard Valdés, presidente del Comité de Radiografía del Consumidor y gerente general de Loud And Live PR. (Suministrada)

Qué porcentaje de los consumidores en Puerto Rico usan inyecciones de GLP-1 para bajar de peso y qué fuentes de información utilizan para guiar sus prácticas de salud, son algunas de las preguntas que realizó este año Radiografía del Consumidor 2026.

Los hallazgos de lo que se ha convertido en el principal estudio sobre los hábitos y conductas del consumidor puertorriqueño se presentarán el jueves 25 de junio, como apertura del MIDA Conference & Food Show 2026.

Tras la decisión del Departamento de Salud Federal de publicar las nuevas guías de nutrición, la Radiografía también indagó sobre cuánto conocen los consumidores al respecto y si su consumo de proteína en los últimos 12 meses ha aumentado, disminuido, se ha mantenido igual o qué porcentaje de los entrevistados no consumen proteína. Además, si ha cambiado la cantidad o tipo de carnes que compran para su hogar debido a los precios.

Este año, la muestra total del estudio constó de 1,600 agentes compradores.

La encuesta preguntó también sobre las herramientas de inteligencia artificial que usan los consumidores para hacer la compra de alimentos, ya sea para obtener recomendaciones de recetas, comparar productos y precios, generar listas de compras, planificar menús o evaluar la tabla nutricional. También, qué porcentaje de los puertorriqueños compran alimentos en Amazon y qué alimentos compran en esta plataforma.

Se presentará qué por ciento de los encuestados compraron algún producto o marca influenciado por videos en

TikTok, Reels o YouTube Shorts y qué por ciento de los consumidores han integrado métodos de pago como Apple Pay/Google Pay, Paypal o

Apps de supermercados en su compra de alimentos.

Otras preguntas incluidas en la encuesta abarcan cómo reconocen que un producto es de Puerto Rico, qué ajustes harán si el costo de la luz sigue aumentando, si han considerado mudarse fuera de la isla en los próximos uno a tres años y cuál es la razón principal por la que han considerado mudarse.

Los boletos para el MIDA Conference & Food Show 2026 están disponibles en www.midapr.com.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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