Colaboración y empeño: La fórmula ganadora de una líder

“Estoy bien consciente de que mi liderazgo impulsa la innovación y la creatividad. Lo que me hace diferente es que, en mi experiencia con Corona, he visto cómo mi diversidad de pensamiento ha sido clave para fortalecer la marca en este mercado altamente competitivo. No necesariamente como mujer, sino como una persona con capacidades únicas que me hicieron adecuada para este rol”, aseguró.