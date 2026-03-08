Cómo formar hoy a las niñas que diseñarán el mundo del mañana

Las niñas que hoy están en la escuela se enfrentarán a un mundo laboral muy distinto al que conocieron sus padres. Un escenario más tecnológico, global e interconectado, que exigirá creatividad, pensamiento crítico y sensibilidad humana. Ante estos cambios, ampliar el horizonte de aspiraciones será clave para que ellas puedan aprovechar oportunidades y elegir con libertad.

Las proyecciones demográficas y laborales apuntan a transformaciones profundas. Según la firma de análisis de tendencias WGSN, en 2025 había cerca de dos mil millones de personas pertenecientes a la generación Alfa —la más numerosa de la historia. Para 2030, los mayores de este grupo tendrán 19 años y comenzarán a incorporarse a la población activa. Se estima que el 65 % de ellos trabajará en empleos que hoy todavía no existen.

Así las cosas, ya no es suficiente hablarles a las chicas sobre las profesiones tradicionales. Es vital ayudarlas a desarrollar habilidades y explorar campos emergentes que están redefiniendo el mundo del trabajo.

Cinco sectores que marcarán el futuro

Los analistas de WGSN identifican cinco grandes áreas que atraerán a la generación Alfa. Estas tienen en común la combinación de tecnología y propósito social.

Una de ellas es la llamada “mano de obra de cuello verde”, vinculada a la respuesta global ante la crisis climática. A medida que las nuevas generaciones crecen con mayor conciencia ambiental, muchas elegirán carreras relacionadas con la sostenibilidad, la energía renovable, la arquitectura verde, la agricultura regenerativa o el diseño de soluciones para ciudades resilientes.

Otro sector que volverá a ganar relevancia es el de las carreras vocacionales y técnicas. Frente al aumento del costo de vida y la necesidad de empleos estables, muchas personas jóvenes se sentirán atraídas por profesiones especializadas —desde técnicos en energía solar hasta expertos en manufactura avanzada o construcción sostenible— que combinan habilidades prácticas con conocimiento tecnológico.

También está el universo de la generación IA (inteligencia artificial). Las herramientas de inteligencia artificial se integrarán cada vez más a la vida cotidiana y al trabajo. Esto abrirá oportunidades en campos como la programación, el análisis de datos, la ética tecnológica o el diseño de sistemas inteligentes. Pero más allá del dominio técnico, el verdadero valor estará en saber utilizar esas herramientas con criterio.

La cohorte de creadores es otro fenómeno en expansión. Las plataformas digitales han democratizado la producción de contenido y muchos jóvenes aspiran a construir carreras en áreas como producción audiovisual, narrativa digital, marketing de contenidos o diseño de experiencias en línea.

Finalmente, está el grupo de las vías empáticas, ocupaciones centradas en el bienestar humano. En un mundo cada vez más acelerado y complejo, crecerá la demanda por profesionales en salud mental, terapias integrativas, educación socioemocional y disciplinas orientadas al cuidado y la calidad de vida.

Habilidades humanas en un mundo tecnológico

Aunque los sectores cambien, el valor del juicio humano se mantiene constante.

Angiemille Latorre, directora de Seriously Creative, ha observado de cerca la evolución del mundo corporativo durante los últimos años. En su experiencia, el avance de las mujeres en posiciones de liderazgo es innegable.

“En los últimos quince años he visto un cambio significativo: muchas más mujeres están ocupando posiciones estratégicas y de liderazgo en Puerto Rico”, señaló. “Se ha hecho evidente el valor que aportamos: capacidad para manejar proyectos, atención al detalle, colaboración y empatía”, agregó.

Fernández dijo que el reto ahora no es solo seguir avanzando, sino hacerlo juntas. “A veces se nos olvida que somos un equipo. Tenemos que apoyarnos de mujer a mujer. Cuando colaboramos y nos mentoreamos, todas avanzamos”.

En cuanto al futuro del trabajo, advirtió que el foco no debe estar únicamente en los sectores, sino en las capacidades que se desarrollan.

“La tecnología y la inteligencia artificial transformarán las industrias, sí. Pero la toma de decisiones seguirá siendo un tema muy humano”, explicó.

Por eso, las habilidades que ganarán mayor relevancia incluyen el pensamiento crítico, la capacidad de formular buenas preguntas, el criterio ético, el entendimiento estratégico y la comunicación efectiva.

“La IA puede analizar datos, pero somos nosotros quienes definimos el rumbo”, resumió.

Profesiones más híbridas

El mundo laboral que enfrentarán las próximas generaciones será menos rígido que el actual. Las profesiones tenderán a ser más híbridas, combinando conocimientos de distintas disciplinas.

Una ingeniera ambiental puede trabajar junto a expertas en datos para modelar soluciones climáticas. Una psicóloga puede diseñar herramientas digitales de bienestar. Una diseñadora puede desarrollar experiencias inmersivas para educación o entretenimiento.

En otras palabras, el futuro no pertenecerá únicamente a quienes dominan la tecnología, sino a quienes sepan integrarla con comprensión humana y visión estratégica.

Tres claves para prepararse

A las jóvenes que comienzan a imaginar su futuro profesional, Latorre les recomendó:

1.Conócete primero.

Identifica tus fortalezas y juega a favor de ellas. Es bueno saber de todo, pero no hay que dominarlo todo. Entiende tu mayor fortaleza y busca siempre amplificarla.

2.Exponte temprano a experiencias reales.

Más allá de las pruebas vocacionales, busca prácticas, voluntariados, proyectos. Hay que sentir las profesiones desde la experiencia para saber si conectan contigo.

3.Aprende a estar cómoda con la incomodidad.

Los trabajos del futuro muchos aún no existen. La adaptabilidad será más valiosa que cualquier título. La curiosidad constante es la mejor ventaja competitiva.