L’Oréal Paris impulsa en Puerto Rico la iniciativa Stand Up para educar y crear conciencia sobre el acoso callejero

Porque nada debe interponerse entre una mujer y su propio valor

9 de marzo de 2026 - 10:32 AM

Por Redacción de Suplementos
Simone Ashley es la portavoz de la campaña. (Suministrada)

El acoso callejero en espacios públicos continúa siendo una de las realidades más persistentes que enfrentan mujeres y niñas alrededor del mundo. De acuerdo con un estudio realizado por IPSOS y L’Oréal Paris, el 80 % de las mujeres ha experimentado acoso en espacios públicos al menos una vez en su vida, una cifra que refleja la magnitud de un problema que trasciende fronteras, culturas y generaciones.

Ante esta realidad, L’Oréal Paris impulsa la iniciativa global Stand Up contra el acoso callejero, desarrollada en colaboración con la organización internacional Right To Be, con el propósito de promover educación, conciencia y herramientas prácticas que contribuyan a crear espacios públicos más seguros e inclusivos.

Stand Up es un programa de formación gratuito diseñado para ayudar a prevenir el acoso callejero y ofrecer a las personas las herramientas necesarias para actuar de manera segura. La iniciativa se fundamenta en la metodología de las 5D, que presenta cinco acciones sencillas y efectivas que pueden utilizar los testigos para intervenir de forma segura: Distraer, Delegar, Documentar, Dirigir y Dar apoyo.

Con esta iniciativa, L’Oréal Paris reafirma su compromiso de utilizar su voz y su alcance para impulsar cambios sociales significativos. Bajo su icónico mensaje You’re Worth It, la marca promueve la convicción de que la dignidad y el respeto deben ser la norma en todos los espacios.

Porque nada debe interponerse entre una mujer y su propio valor.

Para conocer más sobre la iniciativa Stand Up o completar el entrenamiento virtual gratuito, las personas interesadas pueden acceder a https://www.standup-international.com/es-caribbean.

