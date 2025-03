Menopausia: Una experiencia diferente para todas

La menopausia es el tiempo en la vida de una mujer cuando deja de tener su menstruación. Esto marca el fin de su etapa reproductiva. La edad promedio en que se experimenta la menopausia es de 51 años. No obstante, las mujeres alcanzan la menopausia cuando cesa su período durante doce meses consecutivos, incluidos episodios de manchado. Es una transición clave en la vida de una mujer, pero siempre recordando que la experiencia de la menopausia es diferente para cada persona.

Con la menopausia también aumenta el riesgo de osteoporosis, que pone a la mujer en riesgo de desarrollar fracturas de la cadera y la espina dorsal. Estas fracturas no solo ponen en riesgo la vida de las mujeres, sino que también complican su calidad de vida, limitando su movilidad.

Además, pueden experimentar el síndrome genitourinario, en el que la vagina comienza a ponerse fina, seca y sensible, perdiendo elasticidad y cambiando de acidez. Esto puede asociarse con picor vaginal, irritación o ardor vaginal, dolor con las relaciones sexuales, sensibilidad, disuria (dolor o molestia al orinar), aumento en la frecuencia urinaria e infecciones vaginales o de orina. El tratamiento preferido para el síndrome genitourinario son los estrógenos vaginales. Estos han probado ser efectivos en aliviar los efectos locales, así como su seguridad de tratamiento. En un estudio realizado en Finlandia con 18,000 pacientes, el estrógeno vaginal no pudo asociarse con el riesgo de desarrollar cáncer de senos. Cuando se compara con placebo, tampoco se ha visto que incremente el riesgo de cáncer de endometrio o de hiperplasia, por lo cual no se recomienda el uso de progesterona para protección del endometrio.