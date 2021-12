Sabemos que a nadie le agrada estar con una persona que constantemente tiene una actitud negativa y es que, de acuerdo con el psicólogo Bernabé Tierno, las personas optimistas tienen más amistades y más posibilidades de alcanzar el éxito. Además, tienen menos posibilidades de caer en una depresión, en comparación con las personas pesimistas.

A estos beneficios de tener una actitud positiva, el psicólogo Alfonso Martínez Taboas agregó que las personas optimistas suelen ser más perseverantes.

“Una actitud positiva tiende a relacionarse con estar optimista. Las personas optimistas tienen la característica de pensar que lo que van a hacer va a salir bien y cuando no les sale bien, persisten. Mientras que la persona pesimista, se rinde rápido y dice “yo sabía que esto no iba a salir”. Así que las personas con actitud positiva saben que todo va a estar bien, quizá no al momento, pero, más adelante, sí”, sostuvo el doctor Martínez Taboa.

Ciertamente, una buena actitud viene acompañada de un pensamiento positivo. Según la Clínica Mayo, los beneficios de pensar positivo son:

Aumento de la expectativa de vida

Niveles más bajos de angustia

Mayor resistencia al resfriado común

Mayor bienestar psicológico y físico

Mejor salud cardiovascular y menor riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares

Mejor capacidad de afrontar una situación difícil durante las dificultades y los momentos de estrés

Para ser esa persona positiva y perseverante con la que todos quieren estar, a continuación mencionamos los diez mejores consejos que ofrecen los psicólogos para terminar este 2021:

1. Abraza los cambios

“Todos los cambios, aunque son parte de la vida, generan crisis. Los cambios laborales, haber perdido un ser querido durante el año o haber culminado una relación son situaciones que muchas veces no podemos controlar. Pero, lo importante es cómo trabajamos con esos cambios. Hasta dónde permitimos que nos afecten. Como parte de ese proceso de transición, tenemos que tomar decisiones, pensar con qué me quedo y como saco lo mejor de eso. Tenemos que tratar de dejar atrás las situaciones que nos entristecieron en el 2021″, recomendó la psicóloga Michelle Mejías Avilés.

2. Comparte con tu seres queridos

“Según estudios, una característica bien fuerte en los latinos es que lo que más feliz nos hace es compartir con otras personas. Esa es una de las claves de por qué los latinos se sienten satisfechos. Dándole un vistazo al 2021, me di cuenta de que durante el año, traté de cultivar las relaciones que tengo. Por ejemplo, quizá con el encierro por la pandemia, me he dado a la tarea de fortalecer mis relaciones con mis hijos, con mi pareja, con las amistades más intimas. Ese núcleo familiar lo reactivé más que en el 2019. Empecé a llamar a mis amigos y eso nos trae mucha satisfacción. El 2021 lo veo como un año donde fortalecí mis relaciones y reconozco que tengo muchas amistades que me quieren y me apoyan”, mencionó Martínez Taboas.

3. Sé agradecido

En un artículo publicado en la revista Es Mental, la psicóloga clínica Jennifer Castro Cruz explicó que ser agradecido está relacionado con ser positivo y conlleva entrenamiento, pues muchas veces lo negativo pesa más. De acuerdo con la doctora, la dificultad en agradecer recae en que, muchas veces, se normalizan las situaciones positivas. Por eso, recomendó que todos los días se identifiquen cosas por las que se puede agradecer.

4. Quiérete a ti mismo

“Tenemos que dejar de buscar el amor en cosas o personas externas. Hay que comenzar por quererse uno mismo, llenarte de ti, disfrutar con tu compañía y crecer. Con esto me refiero a que saques tiempo para lo que te gusta hacer, ya sea ejercicio, leer un libro, ver una película, aprender algo nuevo. Es dedicarte a hacer algo que te gusta, fomenta ese pasatiempo que solías hacer, pregúntate qué cosas disfrutas y llévalas a cabo. Esto te ayudará a tener una actitud positiva”, aconsejó el psicólogo Peter González.

5. Reconoce lo que has logrado

Para la psicóloga Amelia Rodríguez Acevedo, es importante enfocarnos en el camino recorrido y en los logros alcanzados, aún aquellos que puedas considerar pequeños. Cada vez que avanzas un paso hacia las metas que te has propuesto experimentas un logro. Muchas veces, nos enfocamos solo en la meta final, restando importancia al proceso. Realmente es el proceso y cada pequeño avance lo que nos ayuda a crecer.

6. Escribe

Escribir puede ayudar a soltar cualquier asunto que te preocupe o alguna situación que te cause ansiedad o tensión, como por ejemplo, comenzar a redactar un diario de gratitud o agradecimiento, recomendó la psicóloga Sandra Morales Rivera.

7. Cultiva la solidaridad

La solidaridad nos mueve a prestar atención a las necesidades de las demás personas y a buscar maneras de solucionar los problemas que nos aquejan a todos(as). La solidaridad de la gente es la que nos sostiene en momentos de adversidad y cuando somos solidarios con otros(as) promovemos la colaboración y el bien común. Cultivando la solidaridad fomentamos mayor bienestar para todos(as), dijo la psicóloga Kalitza Baerga Santini.

8. Disfruta la vida

Muchas veces, en nuestro diario vivir, nos enfocamos en las situaciones negativas que nos suceden, sin embargo, pasamos por alto aquellas cosas que, aunque sean pequeñas, cambian y activan nuestro estado de ánimo de manera positiva. Por ejemplo, observar la naturaleza, mientras nos encontramos en un “tapón”; escuchar el sonido del viento, mientras caminamos o incluso ofrecer una sonrisa a las personas que nos rodean, recomendó la psicóloga Michell Aponte Soto.

9. Acepta y valora el momento presente

Vivir cada día aceptando y valorando el momento presente, nos ofrece la oportunidad de reconocer los recursos de apoyo con los que contamos a favor de nuestro bienestar emocional y físico. Vivir en el momento presente evita el juicio por lo que no hemos logrado y nos invita a valorar lo que tenemos a la mano para cumplir nuestras metas y resoluciones para un inicio de año. Hoy es un buen momento para hacer una lista que mencione a aquellas personas, familiares, amistades que han servido de apoyo en momentos de alegrías y retos. También es un buen momento para hacer una lista de las resoluciones que deseamos para un nuevo año y reflexionar con qué recursos contamos hoy para lograrlos. El presente siempre nos recuerda que tenemos nuevas posibilidades por descubrir y experimentar, agregó la psicóloga Nery-Jo Fernández Ortiz.

10. Descubre lo positivo

La psicóloga Laura Fantauzzi Marrero aconsejó utilizar los momentos difíciles para descubrir las fortalezas y los recursos que se poseen. En lugar de enfatizar en las debilidades o carencias, en las situaciones complicadas debemos mirar con qué o quiénes contamos y, a la vez, fortalecer la parte espiritual.