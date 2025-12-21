Cómo prevenir enfermedades y accidentes en la Navidad

Todos esperan la época navideña para celebrar, compartir en familia, parrandear y pasarla bien. Nadie tiene en mente enfrentar situaciones de emergencia y terminar en la sala de urgencias de un hospital. Sin embargo, en esta época de tantas festividades y, en ocasiones, tantos excesos, es más probable enfrentar percances de salud.

Desde traumas por accidentes de tránsito, quemaduras por pirotecnia y la cocina, los excesos en el consumo de alcohol, la intoxicación con alimentos o la descompensación de pacientes con enfermedades crónicas, son diversos los escenarios que pueden surgir y los que son mejor prevenir.

Según el doctor Rafael De Cos Carrión, médico generalista y director Médico del Hospital Menonita, “siempre, en las épocas festivas, las salas de emergencia se atestan y se ven casos complicados”.

Los traumas están entre las razones principales por las que las personas visitan las salas de emergencia en esta época.

“Vemos traumas con pirotecnia, muchos por peleas, ya sean heridos de bala, cuchillo o golpes”, mencionó.

Por su parte, el doctor Carlos A. Muñoz Torres, director médico de la Sala de Emergencias del Hospital Ashford y emergenciólogo en el Doctor Center Orlando Health en Dorado, San Juan, Carolina y Bayamón, afirmó que las lesiones relacionadas con caídas, sobre todo en la población de adultos mayores y los menores de edad, aumentan en estos días.

“Algunas de estas lesiones, en especial en adultos mayores, son las fracturas de fémur proximal y/o de cadera. Mientras que tanto en adultos como en adolescentes y niños, están las fracturas de extremidades superiores e inferiores”, mencionó Muñoz.

Las quemaduras también se suman a la lista de las emergencias.

“Durante la época navideña, aumentan las quemaduras térmicas por aceite o agua caliente durante la cocción de los alimentos, las quemaduras por fuego,y las quemaduras eléctricas por la utilización de enseres y la sobrecarga de los outlets eléctricos”, comentó Muñoz.

Las salas de emergencia reciben también a muchas personas heridas por accidentes de tránsito, lo que ambos médicos atribuyen al uso de alcohol y la gran cantidad de actividad vehicular en las fiestas.

“Afortunadamente, la mayoría de los accidentes de vehículos de motor suelen causar traumas menores, como por ejemplo, contusiones al sistema musculoesquelético, abrasiones y/o laceración de la piel, y trauma cardiaco romo o contusiones menores al tórax y/o abdomen. Entre las lesiones mayores que más comúnmente causan muerte en los accidentes de tránsito están los traumas craneoencefálicos y las hemorragias internas”, detalló Muñoz.

Enfermedades que dañan los planes

No podemos obviar que la época invernal trae consigo muchas enfermedades respiratorias, como la influenza, el covid, el virus sincitial respiratorio, entre otras, las cuales pueden enviar al hospital a y aguarle la fiesta a cualquiera.

Desde octubre hasta febrero, es la época de las enfermedades respiratorias. Se cree que las reuniones familiares y entre amigos contribuyen al aumento de los contagios, ya que la cercanía entre los presentes puede facilitar la propagación de la enfermedad.

Por otro lado, “aunque en Puerto Rico no hay cambios extremos en el clima, sí hay factores ambientales que pueden agravar los síntomas de los pacientes de enfermedades respiratorias, ya sea COPD o asma crónica”, resaltó el doctor De Cos Carrión.

A su vez, las enfermedades crónicas suelen descontrolarse en esta temporada, provocando serios problemas de salud y recaídas en los pacientes con diabetes, presión alta y enfermedades cardiovasculares.

“El descontrol de la diabetes, a causa del alto consumo de azúcares, puede provocar deshidratación, aumento en el riesgo de infecciones, enfermedades cardiovasculares, renales, y emergencias como la cetoacidosis diabética y el estado hiperglucémico hiperosmolar. Los factores precipitantes para el descontrol de la enfermedad son la dieta, el exceso de sal, el alcohol y los carbohidratos, entre otros. Algunos ejemplos son las exacerbaciones de fallo cardiaco y la retención de líquidos en el cuerpo, entre ellos el pulmón, por lo cual los pacientes visitan a la sala de emergencias por dificultad respiratoria e hinchazón en el cuerpo”.

“Otra causa común es la presión arterial elevada que, en ocasiones, pudiera convertirse en una verdadera emergencia. Los infartos al miocardio o al corazón suelen también aumentar durante las festividades navideñas por las mismas razones de los excesos y descuidos en la dieta, la utilización incorrecta de los medicamentos y la falta de seguimiento con sus médicos”, afirmó el doctor Muñoz.

No se pueden quitar de la lista de riesgos para la salud, las enfermedades gastrointestinales, como “la gastritis, la intoxicación por alimentos, la gastroenteritis con vómitos y diarreas y el dolor abdominal; muchas causadas por el mal manejo de los alimentos, el abuso del alcohol, el exceso de comida y los agentes infecciosos contagiosos, entre otros”, mencionó el doctor Muñoz.

Un regalo puede traer una emergencia

Para el doctor De Cos Carrión, “ya no se ven tantos accidentes por juguetes”, pero, aun así, hay que evitarlos.

“Entre los niños más pequeños, siempre hay casos de atragantamiento provocados por objetos pequeños”, dijo.

Según informa el Programa de Emergencias Médicas Pediátricas del RCM-UPR, las piezas de los juguetes deben ser de un tamaño mayor que la boca del niño para evitar atragantamiento. Los padres pueden tomar como referencia el diámetro del cilindro de cartón del papel higiénico. Todo lo que pase por el hueco debe considerarse peligroso. Este criterio aplica a los juguetes para infantes, ya que todo se lo llevan a la boca. También, hizo un llamado a evitar que los menores de edad tengan acceso a los llamados waterbeads, ya que son pequeños pero aumentan de tamaño al tener contacto con el agua y pueden causar asfixia o atragantamiento.

El Programa también exhortó a que, en caso de envenenamiento, llames al Centro de Control de Envenenamiento al 1-800-222-1222, y para cualquier otra emergencia, al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Alertas con las emergencias de salud emocional

Aunque las principales razones para visitar la sala de emergencias en Navidad son físicas, no se puede dejar de mencionar el factor emocional y psicológico que puede verse trastocado con la nostalgia de la época.

“Para muchos, la Navidad es una época para estar en familia, de alegría y compartir, mientras que para otros no es igual. La depresión mayor, las ideas suicidas y los intentos, suelen aumentar y debemos estar bien pendientes para poder ayudarlos. El uso y abuso de sustancias como el alcohol, los medicamentos narcóticos y las sustancias ilícitas aumentan así como las complicaciones por su uso”, indicó el doctor Muñoz, quien, a su vez, instó a los profesionales de la salud a evaluar el estado de ánimo de todo paciente con antecedente de enfermedad psiquiátrica, que visite la sala de emergencias por cualquier queja en particular.

Recomendaciones para evitar la sala de emergencias en Navidad

Toma el control de tu enfermedad.

Visita y consulta regularmente a tu médico de cabecera.

Controla el consumo de comida y presta atención a los factores ambientales.

Evita el consumo excesivo de alcohol.

No conduzcas bajo los efectos de ninguna sustancia.

Maneja y almacena los alimentos de forma segura.

No mezcles alimentos crudos con los bien cocidos.

Los pacientes con alergias a alimentos deben tener precaución y sus medicamentos disponibles en todo momento.

Revisa escaleras, herramientas y superficies antes de utilizarlas.

Evita acceder o subir a áreas que no sean seguras para evitar las caídas.

No sobrecargues los enchufes eléctricos.

Verifica las luces y extensiones antes de usarlas.

Ten precaución con los niños que juegan con objetos pequeños, especialmente baterías, por el riesgo de aspiración.

Utiliza siempre el equipo de protección adecuado para correr scooter, bicicleta, four track, go-kart o motora, entre otros.

Revisa las conexiones de gas para prevenir fugas o explosiones.

Ten precaución al cocinar y al utilizar utensilios o materiales de cocina calientes para evitar quemaduras.

Mantén a la mano equipo para apagar incendios.

Cumple con tu tratamiento médico: toma tus medicamentos según lo indicado, asiste a tus citas y sigue la dieta prescrita.

Asegúrate de contar con suficiente suministro de medicamentos durante los días festivos.

Si te sientes deprimido, solo o con ideas de hacerte daño, busca ayuda inmediatamente. Llama a la línea PAS: 1-800-981-0023 Ext· 988 VRS: 787-615-4112.