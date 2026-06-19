Axis Automotive Group recauda $27,250 en la primera edición del 5K Conectando Caminos

En el marco de la celebración de su 30 aniversario, Axis Automotive Group llevó a cabo su primer 5K Conectando Caminos, un evento que reunió a asociados, familias, auspiciadores, corredores y miembros de la comunidad con un mismo propósito: apoyar a quienes más lo necesitan.

Desde tempranas horas de la mañana, asociados de las distintas marcas y concesionarios de Axis Automotive Group se unieron como una sola familia para hacer posible cada detalle del evento. (Suministrada)

La iniciativa logró recaudar $27,250 a beneficio de SFM Charities y La Cocina del Ángel, organizaciones con base en Río Piedras y Mayagüez que ofrecen alimentos, apoyo y servicios esenciales a adultos mayores en situación de vulnerabilidad alrededor de la isla.

Más allá de una carrera, el 5K “Conectando Caminos” se convirtió en una experiencia de unión, solidaridad y compromiso comunitario. Desde tempranas horas de la mañana, asociados de las distintas marcas y concesionarios de Axis Automotive Group se unieron como una sola familia para hacer posible cada detalle del evento, demostrando el espíritu de servicio que ha caracterizado a la organización durante sus tres décadas de trayectoria.

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Los participantes demostraron el espíritu de servicio que ha caracterizado a la organización durante sus tres décadas de trayectoria. (Suministrada)

“Este evento nos recordó la fuerza que tenemos cuando caminamos juntos. Ver a nuestros asociados, auspiciadores, familias y participantes unidos por una causa fue verdaderamente emocionante. Lo que vivimos en este 5K representa la esencia de Axis: servir, apoyar y devolver a la comunidad parte de lo mucho que hemos recibido”, expresó Donald Guerrero, presidente y fundador de Axis Automotive Group.

Por su parte, Marimer Martínez, vicepresidenta ejecutiva de Axis Automotive Group, destacó el compromiso de los asociados y socios de negocio que hicieron posible la iniciativa.

“Nos llena de orgullo ver cómo nuestra gente se unió con tanta pasión y entrega. Cada persona que participó, corrió, donó, trabajó o apoyó de alguna manera fue parte de este logro. Este resultado es reflejo de la verdadera familia que somos en Axis”.

Este 5K representa la esencia de Axis: servir, apoyar y devolver a la comunidad parte de lo mucho que hemos recibido. (Suministrada)

El evento contó con el apoyo de múltiples auspiciadores y aliados estratégicos, quienes se sumaron a la misión de recaudar fondos y crear conciencia sobre la importante labor que realiza SFM Charities y La Cocina del Ángel en favor de los adultos mayores.

Como parte de la experiencia, los participantes disfrutaron de una mañana llena de energía, música, actividad física, integración familiar y momentos especiales que reafirmaron el compromiso de Axis Automotive Group con la comunidad puertorriqueña.

Con esta iniciativa, Axis Automotive Group confirmó que su trayectoria de 30 años va mucho más allá de la industria automotriz: es una historia construida sobre servicio, compromiso, unión y el deseo genuino de aportar al bienestar de Puerto Rico. Conectando Caminos reflejó la fuerza de una organización que cree en su gente, en sus comunidades y en el poder de trabajar juntos hacia un bien común.

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Sobre Axis Automotive Group

Axis Automotive Group es uno de los grupos automotrices líderes en Puerto Rico, con 30 años de trayectoria sirviendo al país a través de una red de concesionarios, centros de servicio y empresas afiliadas. La organización representa marcas reconocidas como Autocentro Toyota, Autocentro Nissan, Autocentro Chrysler Dodge Jeep Ram, Autogermana BMW, Autogermana MINI, Autocentro Más, Smile Collision Center y Mid America Insurance.