Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
30 de octubre de 2025
88°nubes dispersas
SuplementosNoti-Clips
Suscriptores
PRESENTADO POR
Noti-Clips
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Busca la nueva versión de Selectos Easy Shop

Cuenta con mejoras en navegación y experiencia del usuario

30 de octubre de 2025 - 10:42 AM

Por Redacción de Suplementos
Selectos Easy Shop (Suministrada)

En respuesta al creciente interés de los consumidores por hacer sus compras en línea, Supermercados Selectos optimizó su plataforma digital Selectos Easy Shop para ofrecerles una experiencia más ágil y conveniente.

La nueva versión de la plataforma incorpora mejoras en la navegación y selección de productos que facilitan aún más las compras en el supermercado desde cualquier dispositivo.

“Cada vez más personas recurren a nuestra aplicación Selectos Easy Shop porque es una herramienta que les permite ahorrar tiempo. Por eso, continuamos innovándola para que nuestros clientes disfruten de la conveniencia de hacer sus compras en línea con la misma confianza y cercanía que caracterizan a nuestras tiendas”, señaló Mayreg Rodríguez, directora ejecutiva de la cadena de supermercados.

Como parte de la optimización, Selectos lanzó una campaña en medios digitales que incluirá cápsulas informativas del experto en tecnología Otto Oppenheimer, quien demostrará cómo navegar con facilidad por la plataforma y aprovechar al máximo sus compras. Los consumidores también pueden descargar gratuitamente la aplicación Selectos Easy Shop, registrarse, seleccionar su tienda y ver todos los productos por departamento, incluidas las ofertas.

Desde su lanzamiento, Selectos Easy Shop ha superado el 90% de satisfacción de los usuarios. Además, ha promovido que familias en Estados Unidos y en otras partes del mundo realicen compras para sus seres queridos en la isla, una opción especialmente útil para quienes desean apoyar a sus padres o familiares mayores sin importar la distancia.

Los consumidores pueden elegir su tienda favorita en www.selectoseasyshop.com y disfrutar de la comodidad de recoger o recibir sus productos favoritos sin salir de casa.

Tags
SuplementoBrandStudioSupermercados Selectos
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
El diario de hoy
jueves, 30 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: