Busca la nueva versión de Selectos Easy Shop

En respuesta al creciente interés de los consumidores por hacer sus compras en línea, Supermercados Selectos optimizó su plataforma digital Selectos Easy Shop para ofrecerles una experiencia más ágil y conveniente.

La nueva versión de la plataforma incorpora mejoras en la navegación y selección de productos que facilitan aún más las compras en el supermercado desde cualquier dispositivo.

“Cada vez más personas recurren a nuestra aplicación Selectos Easy Shop porque es una herramienta que les permite ahorrar tiempo. Por eso, continuamos innovándola para que nuestros clientes disfruten de la conveniencia de hacer sus compras en línea con la misma confianza y cercanía que caracterizan a nuestras tiendas”, señaló Mayreg Rodríguez, directora ejecutiva de la cadena de supermercados.

Como parte de la optimización, Selectos lanzó una campaña en medios digitales que incluirá cápsulas informativas del experto en tecnología Otto Oppenheimer, quien demostrará cómo navegar con facilidad por la plataforma y aprovechar al máximo sus compras. Los consumidores también pueden descargar gratuitamente la aplicación Selectos Easy Shop, registrarse, seleccionar su tienda y ver todos los productos por departamento, incluidas las ofertas.

Desde su lanzamiento, Selectos Easy Shop ha superado el 90% de satisfacción de los usuarios. Además, ha promovido que familias en Estados Unidos y en otras partes del mundo realicen compras para sus seres queridos en la isla, una opción especialmente útil para quienes desean apoyar a sus padres o familiares mayores sin importar la distancia.