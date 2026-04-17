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Debiáns regresa a Coachella junto a DJ Zulan en la tarima Sahara

El dúo vuelve a uno de los escenarios más importantes del festival este fin de semana, llevando su propuesta musical a una audiencia global

17 de abril de 2026 - 7:14 PM

Por Redacción de Suplementos
Debiáns vuelve a Coachella acompañado de DJ Zulan (Suministrada)

El artista puertorriqueño Debians regresa este próximo fin de semana al escenario de Coachella Valley Music and Arts Festival junto a la DJ argentina DJ Zulan, como parte de su presentación en la tarima Sahara.

Luego de una destacada participación el pasado sábado, el artista tendrá una segunda oportunidad de presentarse ante una audiencia global en uno de los festivales de música más importantes del mundo.

La presentación podrá verse en Puerto Rico a través de YouTube Live este sábado a las 7:00 p.m.

“Lo que vivimos el pasado sábado fue una experiencia bien significativa. Poder representar a Puerto Rico en un escenario como este es algo que tiene mucho valor para mí”, expresó Debians.

Durante su primera aparición, el público fue testigo del debut en vivo de “Ricota”, su más reciente lanzamiento.

“Ver la reacción del público con ‘Ricota’ fue clave. Nos confirmó que estamos conectando con la gente de una manera real”.

Para esta segunda presentación, el artista adelantó que se construirá sobre la experiencia vivida durante el primer fin de semana, incorporando nuevos elementos para continuar elevando la propuesta en tarima.

“Ya conocemos la energía del público y el espacio. Ahora vamos a seguir desarrollando esa experiencia”.

Debians también resaltó la presencia de la comunidad latina dentro del festival.

“Es notable la cantidad de público latino y la conexión que existe con la música. Se siente una presencia fuerte”.

Coachella continúa desarrollándose durante su segundo fin de semana tras reunir a miles de asistentes y generar impacto global en su primera jornada.

La participación de Debians junto a DJ Zulan marca un paso significativo en su proyección internacional y en la expansión de su propuesta musical.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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