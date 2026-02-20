Little Caesars estrena Auto‑Pizza en Trujillo Alto Fairview
La compañía basa su estrategia en optimizar tiempos de entrega y mantener precios competitivos
20 de febrero de 2026 - 3:15 PM
20 de febrero de 2026 - 3:15 PM
El restaurante de Trujillo Alto Fairview incorporó el formato Hot-N-Ready®, que permite obtener pizzas listas y frescas al instante, junto con el innovador servicio Auto-Pizza (servicarro).
Esta combinación fortalece la propuesta de conveniencia de Little Caesars, al ofrecer una experiencia aún más rápida, accesible y sin necesidad de bajarse del vehículo. Además, el establecimiento está integrado a una estación de gasolina, lo que amplía la comodidad para los clientes.
Con esta apertura, PCSAPI (Little Caesars) alcanza 17 restaurantes operativos en Puerto Rico y proyecta tres aperturas adicionales para el próximo año. De esta manera, la marca continúa consolidando su presencia en la isla con productos de alta calidad, precios accesibles y una experiencia diseñada para que cada familia pueda disfrutar de una noche de pizza sin complicaciones.
En Puerto Rico, los restaurantes de Hato Rey, Juncos y ahora Trujillo Alto Fairview se destacan por implementar el modelo Auto-Pizza, priorizando la rapidez y la conveniencia en el mercado local.PCSAPI opera más de 200 restaurantes en México, República Dominicana, Colombia y Puerto Rico, consolidándose como uno de los principales operadores de Little Caesars en la región.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: