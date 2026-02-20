Little Caesars estrena Auto‑Pizza en Trujillo Alto Fairview

El restaurante de Trujillo Alto Fairview incorporó el formato Hot-N-Ready®, que permite obtener pizzas listas y frescas al instante, junto con el innovador servicio Auto-Pizza (servicarro).

Esta combinación fortalece la propuesta de conveniencia de Little Caesars, al ofrecer una experiencia aún más rápida, accesible y sin necesidad de bajarse del vehículo. Además, el establecimiento está integrado a una estación de gasolina, lo que amplía la comodidad para los clientes.

El restaurante de Trujillo Alto Fairview incorporó el innovador servicio Auto-Pizza (servicarro). (Suministrada)

Con esta apertura, PCSAPI (Little Caesars) alcanza 17 restaurantes operativos en Puerto Rico y proyecta tres aperturas adicionales para el próximo año. De esta manera, la marca continúa consolidando su presencia en la isla con productos de alta calidad, precios accesibles y una experiencia diseñada para que cada familia pueda disfrutar de una noche de pizza sin complicaciones.