Los Mulos de Juncos presentan cerveza conmemorativa en homenaje a su historia y a su fanaticada

Los Mulos de Juncos presentarán oficialmente el viernes, 4 de septiembre la primera edición de la Cerveza Mulos de Juncos: Edición Conmemorativa Campeones del Este 2026, en la cervecería FOK Brewing Co. en Caguas a partir de las 7:00 p.m. Con este innovador producto, la organización presenta la primera cerveza oficial de un equipo del Béisbol Superior Doble A de Puerto Rico, concebida para que la fanaticada celebre y brinde por los Mulos más allá de la temporada.

La cerveza estilo american lager fue creada junto a FOK Brewing Co. y busca rendir homenaje a la historia del equipo y a las generaciones de fanáticos que lo han acompañado dentro y fuera del terreno de juego. También, cuenta con una etiqueta única que resume el sentimiento de los fanáticos y que lleva por mensaje: “Brindamos por cada partido, cada esfuerzo y cada fanático que hace posible nuestra historia. Juncos, una tradición de campeones que continúa”.

“La idea de crear la Cerveza Mulos de Juncos surge como una manera de agradecer y rendir homenaje a los fanáticos que, generación tras generación, han respaldado a uno de los equipos de mayor tradición en el Béisbol Superior Doble A”, expresó Josué J. González, coapoderado de los Mulos de Juncos. “Queríamos ofrecerles algo que trascendiera la temporada y nos permitiera celebrar y brindar con ellos durante todo el año”, añadió.

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Del mismo modo, el diseño del logo oficial de la Cerveza Mulos de Juncos recrea el terreno de juego del Estadio Mariano “Niní” Meaux, con su diamante y las distancias de sus verjas. El fondo de líneas rojas rinde homenaje al tradicional uniforme a rayas de los Mulos, conectando visualmente la cerveza con el estadio, la identidad del equipo y la historia del béisbol en Juncos.

La botella también reconoce al personal y a los jugadores que formaron parte de la temporada 2026. Su etiqueta incluye el roster completo, el cuerpo técnico, los administradores del equipo y el grupo encargado de la transmisión radial de los juegos. De esta forma, la edición conmemorativa se convierte en una pieza de colección que documenta tanto a quienes defendieron los colores de Juncos en el terreno como a quienes contribuyeron al éxito de la organización desde otras funciones.

“La colaboración con FOK Brewing Co. y el respaldo de nuestro apoderado, el licenciado Luis Gierbolini, nos permitieron transformar esta idea en una cerveza que representa nuestro orgullo, nuestra historia y nuestra tradición ganadora. Cada botella es un reconocimiento a quienes han construido la trayectoria de los Mulos, tanto desde el terreno como desde las gradas”, añadió González.

El evento de lanzamiento será gratuito para los fanáticos y contará con música en vivo, la participación de jugadores, integrantes del cuerpo técnico y directivos del equipo, así como la presentación y venta oficial del vaso, de 4-packs de 12 onzas, de camisas y de vasos conmemorativos. Los asistentes también podrán disfrutar de la Cerveza Mulos de Juncos en barril. La Cerveza Mulos de Juncos es una american lager de 5.2 % de alcohol por volumen. Esta primera edición será limitada y, después del lanzamiento, estará disponible en FOK Brewing Co. y en comercios seleccionados de Juncos. La disponibilidad en los establecimientos participantes será anunciada por el equipo.

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Sobre Los Mulos de Juncos