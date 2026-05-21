Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
SuplementosNoti-Clips
Suscriptores
PRESENTADO POR
Noti-Clips
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

McDonald’s dona equipo deportivo a comunidades locales

Este esfuerzo es una de las iniciativas de la empresa como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

21 de mayo de 2026 - 10:26 AM

Por Redacción de Suplementos
Niños y jóvenes participantes mostraron sus destrezas en el fútbol, evidenciando el talento presente en estas comunidades. (Suministrada)

CComo parte de sus iniciativas de apoyo al desarrollo comunitario y al bienestar de la niñez y juventud puertorriqueña, McDonald’s Puerto Rico realizó una entrega de equipo deportivo a dos clubes de fútbol de las comunidades de Don Bosco y Jardines de Sellés, en San Juan.

La donación incluyó porterías, balones, equipo de entrenamiento, entre otros artículos, con el propósito de fortalecer las actividades deportivas de ambas ligas. Durante la jornada, niños y jóvenes participantes mostraron sus destrezas en el fútbol, evidenciando el talento presente en estas comunidades.

Parte de los artículos donados a los clubes de fútbol de las comunidades de Don Bosco y Jardines de Sellés, en San Juan.
Parte de los artículos donados a los clubes de fútbol de las comunidades de Don Bosco y Jardines de Sellés, en San Juan. (Suministrada)

“Como apasionados del deporte, continuamos impulsando iniciativas que fomenten estilos de vida activos y que permitan a las comunidades vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ más cerca de casa. Con este esfuerzo, beneficiaremos a cerca de 200 jugadores de ambas comunidades”, señaló Vincent Lamazou, Managing Director de Arcos Dorados Puerto Rico, quien formó parte de la iniciativa.

Por su parte, José Patiño, director ejecutivo de Don Bosco Fútbol Club, expresó: “Recibir una donación como esta por parte de Arcos Dorados es un verdadero honor. Sabemos que nuestros niños podrán seguir disfrutando, creciendo y desarrollando su futuro deportivo con las herramientas adecuadas. Que una marca como McDonald’s se sume al desarrollo de nuestra niñez es vital. Cada balón en la cancha representa un niño más construyendo su camino y uno menos expuesto a riesgos. Este apoyo nos ayuda, literalmente, a seguir salvando vidas”.

Mientras, Geymon Fuentes, entrenador del Club Nacional de Sellés, sostuvo: “Más que una donación, esto les da un espacio seguro a los niños y jóvenes para jugar, aprender y mantenerse enfocados en algo positivo. Aporta muchísimo a su desarrollo y a su futuro”.

Para mantenerse al tanto de todas las iniciativas que McDonald’s Puerto Rico tiene preparadas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pueden seguir sus cuentas oficiales en redes sociales.

Tags
SuplementoBrandStudioNoti-Clips
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
El diario de hoy
jueves, 21 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: