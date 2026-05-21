McDonald’s dona equipo deportivo a comunidades locales

CComo parte de sus iniciativas de apoyo al desarrollo comunitario y al bienestar de la niñez y juventud puertorriqueña, McDonald’s Puerto Rico realizó una entrega de equipo deportivo a dos clubes de fútbol de las comunidades de Don Bosco y Jardines de Sellés, en San Juan.

La donación incluyó porterías, balones, equipo de entrenamiento, entre otros artículos, con el propósito de fortalecer las actividades deportivas de ambas ligas. Durante la jornada, niños y jóvenes participantes mostraron sus destrezas en el fútbol, evidenciando el talento presente en estas comunidades.

Parte de los artículos donados a los clubes de fútbol de las comunidades de Don Bosco y Jardines de Sellés, en San Juan. (Suministrada)

“Como apasionados del deporte, continuamos impulsando iniciativas que fomenten estilos de vida activos y que permitan a las comunidades vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ más cerca de casa. Con este esfuerzo, beneficiaremos a cerca de 200 jugadores de ambas comunidades”, señaló Vincent Lamazou, Managing Director de Arcos Dorados Puerto Rico, quien formó parte de la iniciativa.

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Por su parte, José Patiño, director ejecutivo de Don Bosco Fútbol Club, expresó: “Recibir una donación como esta por parte de Arcos Dorados es un verdadero honor. Sabemos que nuestros niños podrán seguir disfrutando, creciendo y desarrollando su futuro deportivo con las herramientas adecuadas. Que una marca como McDonald’s se sume al desarrollo de nuestra niñez es vital. Cada balón en la cancha representa un niño más construyendo su camino y uno menos expuesto a riesgos. Este apoyo nos ayuda, literalmente, a seguir salvando vidas”.

Mientras, Geymon Fuentes, entrenador del Club Nacional de Sellés, sostuvo: “Más que una donación, esto les da un espacio seguro a los niños y jóvenes para jugar, aprender y mantenerse enfocados en algo positivo. Aporta muchísimo a su desarrollo y a su futuro”.