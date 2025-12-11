Opinión
Mech-Tech Racing Team rompe la barrera de los 5 segundos

Con el histórico motor 20B de Edwin “Loquito Killer” Burgos, logra redefinir la posición de Puerto Rico en la cima del “drag racing” mundial

11 de diciembre de 2025 - 9:37 PM

Por Redacción de Suplementos
Mech-Tech Racing Team hizo historia en la pista Orlando Speedworld, al convertirse en el primero en llevar un motor rotativo 20B por debajo de los 6 segundos. (Suministrada)

El Mech-Tech Racing Team volvió a demostrar por qué es la referencia obligada del drag racing boricua e internacional. El 4 de diciembre de 2025, el equipo hizo historia en Orlando Speedworld, al convertirse en el primero en llevar un motor rotativo 20B por debajo de los 6 segundos, marcando 5.95 segundos a 235 mph. Esta hazaña redefine el estándar de lo que un motor 20B puede lograr cuando está respaldado por ingeniería de alto nivel, disciplina y conocimiento técnico.

Edwin "Loquito Killer" Burgos es egresado de Mech-Tech College y piloto insignia del equipo.
Edwin "Loquito Killer" Burgos es egresado de Mech-Tech College y piloto insignia del equipo. (Suministrada)

Al volante estuvo el puertorriqueño Edwin “Loquito Killer” Burgos, egresado de Mech-Tech College y piloto insignia del equipo. Pero la verdadera historia se resume en el trabajo colectivo: una década de desarrollo técnico donde profesores, especialistas y talentos formados en Mech-Tech llevaron un proyecto que muchos veían como imposible, hasta que dejó de serlo.

Para Mech-Tech Racing Team, este récord no es casualidad, sino el resultado lógico de un ecosistema donde educación, tecnología y deporte de aceleración se juntan bajo un mismo propósito: romper límites. El equipo técnico, compuesto por Eric Rivera, Isaías Rojas, Omar Crespo, Francisco Flores, José “Kike” Cruz, José Félix Rivera, Felipe, Jorge Cabrera y Mildred Rivera, ha sido clave en diseñar, probar y evolucionar cada componente que llevó al 20B a cruzar esa frontera histórica.

“Este récord no es mío. Es del equipo completo. Es de Mech-Tech. Es de todos los que se fajaron en cada tornillo y cada prueba. Sin ellos esto no pasaba”, expresó Burgos, manteniendo su conocido mantra de “Yo no me quito”, que hoy se convierte también en sello del Mech-Tech Racing Team.

Este logro posiciona nuevamente a Puerto Rico en la cima del drag racing mundial y confirma algo que la industria ya sospechaba: cuando el conocimiento técnico se aplica sin miedo, se construyen máquinas que hacen historia. Mech-Tech Racing Team lo acaba de demostrar, otra vez.

Sobre Mech-Tech College

Mech-Tech College es una institución de educación superior y técnico-vocacional con más de 40 años sirviendo a las industrias automotriz, de manufactura y aceleración. Cuenta con recintos en Puerto Rico y Orlando, Florida. Además de su reconocido programa en Mecánica Racing, la institución ofrece programas técnicos especializados y grados asociados en Electromecánica Industrial, Ingeniería Mecánica, Mecánica Automotriz y Reparación de Equipo Biomédico.

Para más información, accede a www.mechtech.edu o sus redes como @mechtechpr.

BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
