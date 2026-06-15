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Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Mujeres de la industria de alimentos reafirman apoyo a la lucha contra cáncer de seno

184 ejecutivas participaron del tercer torneo de golf de Selectos

15 de junio de 2026 - 9:12 AM

Por Redacción de Suplementos
Entrega del donativo de $45,000 a representantes de Susan G. Komen y de la Sociedad Americana Contra el Cáncer productoi del Tercer Torneo de Golf de Damas Selectos 2026. (Suministrada)

Por tercer año, Supermercados Selectos reunió en su Torneo de Golf de Damas a 184 ejecutivas de la industria de alimentos. De esta manera, ellas reafirmaron su compromiso con el sector y respaldaron a organizaciones que trabajan en la concienciación sobre el cáncer de seno con un donativo de $45,000.

Jugadoras del Torneo de Golf de Damas Selectos 2026.
Jugadoras del Torneo de Golf de Damas Selectos 2026. (Suministrada)

El evento, celebrado en El Conquistador Golf Club de Fajardo, revalidó su éxito con una amplia participación de representantes de empresas de producción y distribución de alimentos, dijo su organizadora, la directora ejecutiva de Selectos, Mayreg Rodríguez.

“Esta iniciativa ha logrado unir y solidificar el liderato femenino de la industria de alimentos que, además de aportar conocimientos, estrategias y acción al sector, colabora en favor de causas que impactan a las mujeres puertorriqueñas, como la lucha contra el cáncer de seno”, expresó Rodríguez.

Participante del Torneo de Golf de Damas Selectos 2026.
Participante del Torneo de Golf de Damas Selectos 2026. (Suministrada)

El donativo fue entregado a la Fundación Juntos por el Rosa, que brinda apoyo a las organizaciones Susan G. Komen y Sociedad Americana Contra el Cáncer en sus esfuerzos de educación e investigación sobre el cáncer de seno.

A las jugadoras, que año tras año llegan más competitivas al campo, se sumaron más de 50 empresas suplidoras para reforzar el ambiente de confraternización con refrigerios, degustaciones y obsequios. Esta iniciativa tuvo su origen en 2023, cuando un grupo de lideresas del sector de alimentos coincidió en la necesidad de articular esfuerzos comunes fuera de la mesa de negociación.

Equipo de jugadoras del Tercer Torneo de Golf de Damas Selectos 2026
Equipo de jugadoras del Tercer Torneo de Golf de Damas Selectos 2026 (Suministrada)

“Que hoy estemos celebrando una tercera edición con esta participación demuestra que esta iniciativa ya forma parte del compromiso sostenido de nuestra industria”, añadió.

Durante todo el año, Selectos realiza iniciativas de responsabilidad social junto a distintas organizaciones sin fines de lucro, a través del Día Familiar Selectos y mediante el compromiso con las comunidades a las que sirven sus 41 tiendas.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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