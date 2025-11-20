Oriental está comprometido con tu negocio

Tener un negocio en Puerto Rico implica enfrentar retos que también abren la puerta a nuevas oportunidades. Cada día tomas decisiones clave: cómo invertir tu tiempo, cómo distribuir recursos y cómo asegurar la continuidad de tu operación mientras impulsas el crecimiento. En ese camino, contar con un banco que comprenda tus necesidades y hable tu mismo lenguaje puede ser determinante. Pensando en eso, Oriental desarrolló Oriental Biz, una propuesta de valor diseñada especialmente para ti y tu empresa.

Con Oriental Biz, cuentas con una plataforma que integra atención personalizada 24/7, herramientas digitales avanzadas y soluciones de seguridad para que manejes tus finanzas con confianza en cualquier momento. Es el único banco en Puerto Rico con una línea exclusiva para pymes disponible 24/7 (787-620-PYME), teniendo en cuenta que tu negocio no se detiene.

Uno de sus principales beneficios es la plataforma de Oriental Cash Management (OCM). Con OCM, puedes centralizar todas tus operaciones en un solo lugar: ver balances, gestionar pagos, acceder a líneas de crédito y mover tu dinero con agilidad. Hemos simplificado el servicio en tres paquetes flexibles: Essential, para negocios que comienzan; Preferred, para empresas en expansión que requieren más control; y Prime, para operaciones más complejas. Sin importar la opción que elijas, siempre tendrás acceso a herramientas de prevención de fraude y soporte especializado.

La base de toda gestión financiera satisfactoria también incluye una cuenta diseñada para ti. La cuenta de cheques My Biz elimina el costo de mantenimiento si mantienes un balance promedio mensual. Esto significa que puedes manejar tu dinero de manera sencilla, sin cargos innecesarios, y al mismo tiempo disfrutar de la integración directa con OCM para tener más control y flexibilidad en tu día a día.

La seguridad es otro pilar que distingue a Oriental Biz. Con soluciones como Alertas Premium, Positive Pay, Reverse Positive Pay y ACH Positive Pay, siempre estarás un paso adelante de los riesgos. Tendrás el poder de definir tus propias reglas, decidir qué transacciones se procesan, y tienes la tranquilidad de que tu negocio está protegido en todo momento.

Oriental Biz no es solo un conjunto de servicios financieros, es un acompañamiento real. Te ofrece transparencia, simplicidad y soluciones hechas a la medida de tu etapa de crecimiento. Oriental busca que tengas la confianza de enfocarte en lo que más importa: progresar con tu negocio y servir mejor a tus clientes.