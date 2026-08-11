Selectos agradece 48 años de respaldo con grandes premios

Para agradecer al pueblo por su respaldo durante los pasados 48 años, Supermercados Selectos anunció su tradicional concurso de aniversario, en el que regalará un automóvil 2027, $48,000 en efectivo y tarjetas para la compra de alimentos y gasolina.

El concurso, que se extiende desde hoy hasta el próximo 30 de septiembre, tendrá como gran premio un Kia Seltos 2027, cuyo ganador se anunciará a través del programa Puerto Rico Gana.

“Durante 48 años, el respaldo y la confianza del pueblo puertorriqueño han sido fundamentales para convertirnos en una empresa con raíces sólidas que sigue creciendo para servirles mejor. Este concurso es una forma de agradecer a nuestros clientes por permitirnos formar parte de sus comunidades y de su día a día”, expresó Mayreg Rodríguez, directora ejecutiva de la cadena de supermercados.

Rodríguez señaló que, entre las 41 tiendas Selectos, también se otorgarán 48 premios de $1,000 en efectivo, 48 certificados de $200 para compra en Supermercados Selectos y 48 tarjetas de regalo de gasolina Shell. Para participar, los clientes solo tendrán que visitar las tiendas y completar el cupón del concurso.

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“Mientras nos encaminamos hacia nuestro 50 aniversario, reafirmamos nuestro compromiso de continuar ofreciendo calidad y de apoyar a las familias que nos han acompañado durante todos estos años”, añadió la directora ejecutiva.