Como parte de sus esfuerzos para promover estilos de vida saludables y la recreación en familia, Supermercados Selectos celebrará su primera 5K Carrera del Pavo, una iniciativa que reunirá a corredores y caminantes de todas las edades para disfrutar de una jornada de actividad física, recreación e integración comunitaria.

El evento será el próximo domingo 22 de noviembre, a partir de las 7:00 a.m., con salida desde el Centro Comercial Municipal de Lajas, donde se ubica la tienda más reciente de la cadena, y premiará a los primeros lugares con los tradicionales pavos.

“Promover el bienestar implica mucho más que hablar de alimentación saludable. También requiere crear oportunidades para que las personas se mantengan activas, compartan en familia y fortalezcan sus comunidades. Esta Carrera del Pavo Selectos responde precisamente a esa visión de integrar la salud y la calidad de vida”, expresó Mayreg Rodríguez Vázquez, directora ejecutiva de Supermercados Selectos.

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La iniciativa forma parte de una serie de esfuerzos que Selectos desarrolla a lo largo del año para promover el bienestar de las comunidades a las que sirve a través de sus 41 tiendas. Estas tiendas ofrecen actividades de educación nutricional y de recreación para las familias.

A través de su programa NutriSelectos, este año la cadena realizó una jornada de orientación sobre alimentación y hábitos de vida saludables en la que alcanzó a más de 3,000 estudiantes en escuelas de todo el país. También ofrece cápsulas con expertos en alimentación y en autocuidado.

Rodríguez Vázquez también sostuvo que la cadena decidió inaugurar su 5k en Lajas como una manera de reconocer el respaldo que, por años, han brindado a Selectos las comunidades del suroeste y de celebrar el crecimiento continuo de la marca en esa región de Puerto Rico.