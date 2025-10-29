Supermercados Econo celebra “Al Sabor de Nuestra Gente”

Supermercados Econo, la cadena de supermercados más grande de Puerto Rico, comenzó su tradicional concurso aniversario Al Sabor de Nuestra Gente.

La participación en el concurso puede ser digital o presencial en todas las tiendas Econo. Para participar de forma digital se debe acceder a www.aniversarioecono.com. Luego, subir el recibo de compras con al menos dos o más productos de las marcas participantes. Completa la información solicitada y listo, ya estarás participando. En caso de querer participar de forma presencial, puedes solicitar los cupones en tu Supermercado Econo favorito.

El “Tour” por las tiendas

Habrá un tour por 63 tiendas de Supermercados Econo llevando juegos, alegría y premios. En cada una de las visitas, los clientes podrán optar por ganar Gift Cards Econo valoradas en $50 cada una. Para calendario y horario de las visitas a las tiendas, favor de dirigirse a www.aniversarioecono.com. Además, todas las tardes los televidentes tendrán la oportunidad de ganar un gift card sintonizando el programa Viva la Tarde por WAPA-TV.

Grandes premios finales

Al final del concurso habrá seis grandes premios: Un gran primer premio consistente en una Nissan Rouge del 2026, así como premios de $25,000, $ 15,000, $10,000 y $5,000 en efectivo. Cinco de estos ganadores tendrán la oportunidad de cocinar con su personalidad favorita en el programa Super Chefs Celebrities que se transmite todos los días por WAPA-TV.

“Continuamos brindando la oportunidad a nuestros ganadores que se unan al grupo de celebridades que cocinan y nos divierten a diario en lo que se ha convertido el primer programa de la televisión puertorriqueña, Super Chefs Celebrities”, comentó Eduardo Marxuach, presidente y principal oficial ejecutivo de la cadena. “Este año, con la celebración de nuestro 55 aniversario, añadimos un gran final al concurso que nos acercará al consumidor en una noche de premios, música y alegría, comenzando oficialmente la época navideña”.

Un gran fin de fiesta como cierre

Este año contaremos con un watch party en Liberty Square de San Patricio Plaza. El mismo será el miércoles 26 de noviembre –el día antes de acción de gracias– para arrancar oficialmente con la Navidad. En el evento habrá premios para las primeras 500 personas que lleguen, así como un gran espectáculo musical, rifas y degustaciones. A las 7 de la noche comenzará el watch party de Super Chefs Celebrities, donde se entregarán los premios finales en la transmisión en vivo. La noche cerrará con un gran espectáculo artístico de primera.