Vive la final VIP del NBA Emirates Cup junto a Texaco con Techron

Texaco con Techron, el partner oficial de la NBA en Puerto Rico, ofrece a los fanáticos otra oportunidad única de ganar un viaje VIP para asistir a la final de la NBA Emirates Cup (anteriormente conocida como el NBA In-Season Tournament) en Las Vegas el 16 de diciembre. Esta experiencia exclusiva es posible gracias a la colaboración continua entre la marca de combustible en Puerto Rico y la NBA, como parte de su legado de estrellas que une energía, deporte y momentos inolvidables.

Texaco con Techron es el "partner" oficial de la NBA en Puerto Rico. (Suministrada)

La NBA Emirates Cup es la competencia anual de mitad de temporada de la liga, que brinda a los equipos la oportunidad de competir por un título adicional, conectar con los fanáticos de nuevas maneras y aumentar la emoción durante las primeras etapas de la temporada regular. La temporada regular 2025-2026 de la NBA comienza el 21 de octubre, y la NBA Emirates Cup inicia oficialmente el 31 de octubre, con juegos de fase de grupos que conducen a las rondas eliminatorias y a la gran final el 16 de diciembre en Las Vegas.

Como parte de esta iniciativa, Texaco con Techron ya seleccionó a dos ganadores en su edición de verano y ahora a petición del consumidor vuelven regalando. En esta última oportunidad, se escogerán a dos clientes adicionales para completar el grupo que representará a Puerto Rico en este viaje exclusivo.

PUBLICIDAD

“Texaco con Techron siempre ha sido mi combustible de confianza, y ahora también es el motor detrás de esta experiencia increíble. Ganar este viaje a la NBA es algo que nunca olvidaré”, expresó Cayetalo Gamboa uno de los actuales ganadores de la Experiencia VIP.

¿Cómo pueden participar?

Para participar, el cliente debe reclamar al cajero su recibo de $10 o más de Texaco con Techron entre el 1 de octubre al 25 de noviembre. Debe subir el recibo en texacopuertorico.com con su información de contacto o pagando con ATH Móvil para entrar automáticamente al sorteo. Además, de lunes a miércoles reciben doble participación.

¿Qué puedes ganar?

Premios semanales: Gift cards de gasolina de $50 o $100, gift cards en efectivo de ATH valoradas en $100.00 o memorabilia oficial de la NBA.

de gasolina de $50 o $100, en efectivo de ATH valoradas en $100.00 o oficial de la NBA. Gran premio final: Un viaje VIP al NBA Emirates Cup en Las Vegas, del 15 al 17 de diciembre, que incluye:

Un viaje VIP al NBA Emirates Cup en Las Vegas, del 15 al 17 de diciembre, que incluye:

Una vez más, Texaco con Techron reafirma que su rol va más allá de proveer gasolina: es ofrecer oportunidades especiales a sus clientes y llevar energía a la comunidad a través de experiencias que celebran la pasión, la emoción y el deporte.

“En Texaco con Techron estamos muy emocionados de ofrecer a nuestros clientes oportunidades como esta. Ser la gasolina oficial de la NBA en Puerto Rico nos permite conectar con sus pasiones y reforzar nuestro compromiso de estar junto a ellos en experiencias únicas que trascienden la estación de servicio”, expresó Charlotte Pacheco Pabón, gerente de marca y mercado de Texaco Puerto Rico.