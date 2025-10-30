Vive la final VIP del NBA Emirates Cup junto a Texaco con Techron
Aprovecha la última oportunidad para concursar y ganar un viaje a Las Vegas en diciembre de 2025
30 de octubre de 2025 - 10:10 AM
Texaco con Techron, el partner oficial de la NBA en Puerto Rico, ofrece a los fanáticos otra oportunidad única de ganar un viaje VIP para asistir a la final de la NBA Emirates Cup (anteriormente conocida como el NBA In-Season Tournament) en Las Vegas el 16 de diciembre. Esta experiencia exclusiva es posible gracias a la colaboración continua entre la marca de combustible en Puerto Rico y la NBA, como parte de su legado de estrellas que une energía, deporte y momentos inolvidables.
La NBA Emirates Cup es la competencia anual de mitad de temporada de la liga, que brinda a los equipos la oportunidad de competir por un título adicional, conectar con los fanáticos de nuevas maneras y aumentar la emoción durante las primeras etapas de la temporada regular. La temporada regular 2025-2026 de la NBA comienza el 21 de octubre, y la NBA Emirates Cup inicia oficialmente el 31 de octubre, con juegos de fase de grupos que conducen a las rondas eliminatorias y a la gran final el 16 de diciembre en Las Vegas.
Como parte de esta iniciativa, Texaco con Techron ya seleccionó a dos ganadores en su edición de verano y ahora a petición del consumidor vuelven regalando. En esta última oportunidad, se escogerán a dos clientes adicionales para completar el grupo que representará a Puerto Rico en este viaje exclusivo.
“Texaco con Techron siempre ha sido mi combustible de confianza, y ahora también es el motor detrás de esta experiencia increíble. Ganar este viaje a la NBA es algo que nunca olvidaré”, expresó Cayetalo Gamboa uno de los actuales ganadores de la Experiencia VIP.
Para participar, el cliente debe reclamar al cajero su recibo de $10 o más de Texaco con Techron entre el 1 de octubre al 25 de noviembre. Debe subir el recibo en texacopuertorico.com con su información de contacto o pagando con ATH Móvil para entrar automáticamente al sorteo. Además, de lunes a miércoles reciben doble participación.
Una vez más, Texaco con Techron reafirma que su rol va más allá de proveer gasolina: es ofrecer oportunidades especiales a sus clientes y llevar energía a la comunidad a través de experiencias que celebran la pasión, la emoción y el deporte.
“En Texaco con Techron estamos muy emocionados de ofrecer a nuestros clientes oportunidades como esta. Ser la gasolina oficial de la NBA en Puerto Rico nos permite conectar con sus pasiones y reforzar nuestro compromiso de estar junto a ellos en experiencias únicas que trascienden la estación de servicio”, expresó Charlotte Pacheco Pabón, gerente de marca y mercado de Texaco Puerto Rico.
Para más información, reglas oficiales y el listado de estaciones participantes, visite texacopuertorico.com/promocion o las páginas oficiales de Facebook e Instagram de Texaco Puerto Rico.
