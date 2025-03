Entrenamiento cruzado: Lo mejor de dos mundos

El entrenamiento cruzado se refiere a la combinación de diferentes metodologías de entrenamiento con el objetivo de impactar, de forma abarcadora, varios componentes de la aptitud física. En este escrito me enfocaré primero en el entrenamiento aeróbico y luego en los ejercicios contra resistencia.

¿Qué relación tienen el entrenamiento aeróbico y EL cerebro?

¿Y qué se puede decir del entrenamiento contra resistencia (ECR)?

¿Cómo ayudan los ejercicios de fuerza en contra de la sarcopenia?

Muy sencillo; se ha demostrado contundentemente que las personas que cumplen con los parámetros de entrenamiento de fuerza establecidos por los expertos en la materia ralentizan los procesos asociados a la pérdida de masa muscular. No es un secreto; las personas que tienen pérdidas aceleradas de músculo se ven limitadas hasta para realizar tareas sencillas del diario vivir.

Personas que gozan de niveles adecuados de masa muscular tienen mayor posibilidad de aumentar su tasa metabólica (capacidad de utilizar energía). En otras palabras, poseer niveles adecuados de masa muscular nos ayuda a mantener una composición corporal saludable. Por ello, toda persona que desee controlar su peso corporal debería hacer ejercicios contra resistencia. Debes saber que entrenar fuerza también tiene un impacto positivo para la salud mental, mejorando la autoestima de aquellos que cumplen consistentemente con este método de entrenamiento. Toma de tu tiempo para ir al gimnasio o hacer trabajos de fuerza con tu propio cuerpo, pues no solo se limita a la composición corporal.

¿Cuándo y cómo comenzar un programa de entrenamiento?

Nunca es tarde para comenzar, pero no lo dejes para mañana. Primero que todo, debes consultar con tu médico para que haga los análisis pertinentes y, de esta manera, saber si estás apto para comenzar un programa de entrenamiento. Una vez tengas la autorización médica, debes consultar con un experto en el área del acondicionamiento físico. En Puerto Rico, los profesionales del entrenamiento personal poseen una licencia otorgada por el Departamento de Recreación y Deportes. Debes establecer metas reales, medibles y alcanzables, entendiendo que esto es un proceso en el cual debes ser consistente. No intentes realizar demasiados cambios desde el inicio; mucha razón tiene el refrán que dice: “El que mucho abarca, poco aprieta”. Comienza, poco a poco, con modificaciones sencillas en tu estilo de vida y costumbres. También puedes usar como referencia las Directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre actividad física y hábitos sedentarios. Este documento contiene recomendaciones importantes relacionadas con el cumplimiento de cantidades adecuadas de actividad física con el objetivo de prevenir y reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, enfermedades del corazón, diabetes tipo 2 y varios tipos de cáncer, entre otras. Por lo tanto, si deseas gozar de un estado óptimo de salud, ponte los tenis, realiza entrenamiento cruzado y verás qué bien se siente vivir con lo mejor de dos mundos en lo que al entrenamiento se refiere.