¿Por qué es importante comer sin preservantes ni colorantes de fuentes artificiales?

En los últimos años, cada vez más personas se preocupan por la calidad de los alimentos que consumen.

No solo quieren saber qué ingredientes contienen, sino también cómo se elaboran y cuáles son sus efectos en la salud.

Entre los temas más cuestionados está el uso de colorantes, preservantes y aditivos artificiales, sustancias que, por décadas, han sido comúnmente utilizadas en la industria alimentaria. Sin embargo, hoy en día, muchos consumidores y restaurantes de servicio rápido están cuestionando su presencia en los menús.

Desde tiempos antiguos, se han utilizado ingredientes naturales para mejorar el color y la conservación de los alimentos, como la cúrcuma, el azafrán y la remolacha, además de métodos tradicionales como la salazón, el ahumado y la fermentación.

Con el avance de la industrialización, la demanda por productos listos para el consumo llevó al desarrollo de más de 3,000 aditivos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), destinados a mejorar la textura, la apariencia y la vida útil de los productos.

Sin embargo, con el paso del tiempo, algunas de estas sustancias han sido relacionadas con posibles efectos adversos en la salud, como:

hiperactividad y déficit de atención;

cáncer;

trastornos digestivos y alteraciones en la microbiota intestinal; e

inflamación crónica.

A medida que se descubren riesgos potenciales, ciertas sustancias han sido limitadas o prohibidas. Un ejemplo reciente es el Rojo 3, vetado por la FDA, en 2024, tras relacionarse con el desarrollo de cáncer en estudios con animales. Aunque este colorante ya había sido prohibido en cosméticos en 1990, siguió presente por décadas en caramelos, productos horneados y otros alimentos procesados.

Del mismo modo, el Rojo 40 presente en más de 36,000 productos de alimentos, entre ellos sodas y bebidas azucaradas, se ha vinculado también con los mismos efectos adversos, lo que ha provocado poner en vigor cambios a favor de la protección del consumidor.

La Unión Europea, por ejemplo, ha establecido identificar los productos que contienen Rojo 40 (Allura Red AC) con una advertencia en la etiqueta indicando que “puede tener efectos negativos sobre la actividad y atención de los niños”; mientras que, algunos países y ciudades, como el estado de California, han prohibido o restringido el uso de este colorante. Aunque el Rojo 40 sigue siendo legal y ampliamente utilizado, las crecientes preocupaciones sobre sus posibles efectos adversos están llevando a una reevaluación de su uso en la industria alimentaria.

Las bebidas que ofrece Burger King® Puerto Rico no contienen el colorante Rojo 40.

Muchas empresas, incluidos los restaurantes de servicio rápido como Burger King® Puerto Rico, han optado por eliminar los aditivos artificiales de sus productos a favor de alternativas más naturales.

Incluso, antes de estas prohibiciones, la empresa tomó la iniciativa para mejorar la calidad de sus ingredientes, y, en el 2020, anunció su compromiso con la eliminación de preservantes y colorantes de fuentes artificiales en su menú de comida, marcando un cambio en la industria de restaurantes de servicio rápido con su “Clean Menu”.

Este cambio responde a una tendencia global hacia una alimentación más natural y transparente en la que los consumidores pueden disfrutar de sus alternativas sin preocupaciones sobre el uso de aditivos en los alimentos.

Gracias a esta iniciativa, ahora los clientes de Burger King® Puerto Rico cuentan con un menú de comida 100 % libre de preservantes y colores de fuentes artificiales, con el fin de satisfacer el interés con productos de la mejor calidad, libres de estos componentes y al alcance de todos.

El “Clean Menu” no solo se trata de eliminar ingredientes artificiales, sino de aumentar la calidad sin sacrificar el sabor que los clientes disfrutan. Burger King® Puerto Rico mantiene su compromiso de ofrecer opciones accesibles y seguras, alineadas con la creciente demanda por comidas más limpias y naturales.

