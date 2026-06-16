El poder del ejemplo

El farmacéutico y atleta puertorriqueño, Dr. Iván Pabón, completó dos competencias HYROX el mismo día durante el evento celebrado en Nueva York, acompañado por su hijo mayor, Xander Pabón, y por su esposa, Marynes Colón.

Más que un reto deportivo, la experiencia tuvo como propósito transmitir una enseñanza a su hijo menor, Iván Orlando, sobre la importancia de la disciplina, el enfoque, la buena alimentación, el ejercicio y las metas claras.

La jornada estuvo marcada por resultados sobresalientes. Junto a Xander Pabón, el Dr. Pabón registró un tiempo de 1:05:46 en la categoría de dobles masculinos, estableciendo un nuevo récord personal. Horas más tarde, volvió a competir junto a su esposa, logrando un tiempo de 1:17:46 en la categoría de dobles mixtos.

“Quería que mis hijos vieran que los grandes logros no ocurren por casualidad. Son el resultado de la disciplina diaria, del enfoque en las metas y de hábitos saludables mantenidos con consistencia”, expresó Pabón.

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Para el atleta puertorriqueño, compartir esta experiencia junto a su hijo y su esposa tuvo un significado especial, ya que le permitió demostrar con acciones los valores que desea transmitir a su familia.

“Quiero que mi hijo menor entienda que los sueños se alcanzan cuando trabajas por ellos cada día. Que vea que la disciplina, el esfuerzo, una buena alimentación y las metas claras siempre producen resultados. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan”, añadió.