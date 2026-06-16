Festeja el legado de papá con Ron del Barrilito 3 Estrellas

Hay enseñanzas que permanecen para toda la vida. Son los valores, historias y tradiciones que los padres comparten con sus hijos y que, con el paso del tiempo, se convierten en parte de su legado. Inspirado por ese mismo espíritu de permanencia y excelencia, Ron del Barrilito 3 Estrellas invita a celebrar el Día de los Padres con el ron de alta gama más antiguo de Puerto Rico.

Con más de 145 años de historia, Ron del Barrilito 3 Estrellas representa el legado iniciado por don Pedro Fernández y preservado generación tras generación en la Hacienda Santa Ana, en Bayamón, donde continúa elaborándose, desde 1880, siguiendo los mismos principios de calidad, tradición y maestría artesanal que le dieron origen.

Para el verdadero conocedor y coleccionista de rones, Ron del Barrilito 3 Estrellas es mucho más que un regalo. Es una invitación a compartir instantes memorables, conversaciones que trascienden el tiempo y brindis que celebran las historias que unen a las familias.

Esta expresión prémium es una mezcla única de rones añejados, entre 6 a 10 años, en barriles certificados de roble de Jerez oloroso de principio a fin. Elaborado con agua de lluvia recolectada y filtrada, no se le añade caramelo, azúcar ni sabores artificiales. Su distintivo color es el resultado natural de la interacción entre el ron, la madera y el aire durante años de añejamiento. Su perfil aromático destaca notas de almendras, vainilla, pasas y plátano, acompañadas por una elegante presencia amaderada.

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Más que una bebida, Ron del Barrilito 3 Estrellas es una celebración de la autenticidad, la paciencia y el arte de crear algo extraordinario con el paso del tiempo. Valores que, al igual que las enseñanzas de un padre, adquieren mayor significado con cada generación.

Este Día de los Padres, la marca invita a brindar por quienes han dejado una huella imborrable en nuestras vidas. Porque algunas historias merecen contarse alrededor de una mesa, entre recuerdos compartidos y una copa de Ron del Barrilito 3 Estrellas.

Hacienda Santa Ana: ícono del ron más antiguo de Puerto Rico

Para quienes desean convertir el regalo en una experiencia indeleble, la Hacienda Santa Ana, en Bayamón, ofrece recorridos guiados en la Hacienda, por reservación, y experiencias de degustación y mixología en su Centro de Visitantes, abierto todos los días de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Los visitantes tienen la oportunidad de conocer de cerca la historia, el proceso de elaboración y el legado detrás del ron más antiguo de Puerto Rico, creando recuerdos únicos para compartir en familia.

Receta: Barrilito Old Fashioned-Coco

Como parte de la celebración, Hacienda Santa Ana comparte una receta para disfrutar junto a papá: Barrilito Old Fashioned-Coco.

Un cóctel que combina Ron del Barrilito 3 Estrellas con un cubo de hielo de agua de coco, rindiendo homenaje al sabor intenso y al orgullo puertorriqueño.

Ingredientes:

2 onzas de Ron del Barrilito 3 Estrellas

1/2 onza de syrup de canela

de canela 3 dashes de bitter de chocolate

de de chocolate 1 cubo de hielo de agua de coco

Elaboración:

En un vaso mezclador, añade el Ron del Barrilito 3 Estrellas con el syrup de canela, los dashes de bitter de chocolate y revuelve. Añade el cubo de hielo de agua de coco y sirve en un rock glass.

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Decoración:

Coloca un palito de canela.

Consejo:

Puedes añadir syrup de canela o dashes de bitter de chocolate a gusto.