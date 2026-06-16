Honra a papá en el Farmer’s Market Father’s Day Edition

Mayagüez Resort & Casino celebra el Día de los Padres con su Farmer’s Market Father’s Day Edition.

El domingo, 21 de junio, de 12:00 p.m. a 10:00 p.m., las familias podrán disfrutar de un buffet con siete estaciones que incluyen ensaladas frescas, sopas, acompañantes, pastas, carnes, entre otras estaciones, una estación para niños y una variada selección de postres.

La propuesta, diseñada para resaltar sabores diversos en un ambiente acogedor, busca crear una experiencia memorable para homenajear a papá, el rey de Castillo Restaurant.

Además, el resort contará con ofertas de estadía para quienes deseen convertir la celebración en una escapada especial de fin de semana a uno de los mejores destinos del oeste de Puerto Rico.

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Como parte de la experiencia, los visitantes podrán disfrutar de sus exclusivos venues gastronómicos y de entretenimiento.

En Flights Wine Bar se ofrecen catas de vinos y whiskies prémium para una experiencia sofisticada; Veranda Terrace Bar brinda un ambiente chic ideal para cócteles, tapas y momentos relajados; mientras que Carambola Sports Bar & Grill invita a compartir en un ambiente animado con billar, dominó y eventos deportivos en pantalla gigante.

El Mayagüez Resort & Casino reafirma su compromiso de crear momentos especiales, invitando al público a reservar con anticipación llamando al 787-832-3030 ext. 1000.