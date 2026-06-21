La salud mental: prioridad para el Día de los Padres

En el Día de los padres, las familias encuentran en la ocasión una oportunidad para celebrar el rol de papá en la vida de sus hijos y en las personas que impactan positivamente en sus entornos.

Aunque esta festividad sirve como motivo para mostrar gratitud y aprecio hacia las figuras paternales en nuestras vidas, debe, además, priorizar la salud mental y el bienestar emocional de los hombres que obran para mejorar la calidad de vida de sus núcleos familiares.

Hablar de estos temas, aseguró la doctora en psicología clínica, Karen Gutiérrez Concepción, puede arrojar una mirada más empática hacia una población que “por imposiciones sociales, se educaron para ser “proveedores” y no como seres emocionales con necesidades en cada etapa del proceso de crianza como el posparto y el cuidado posterior”.

A estos efectos, la doctora y facilitadora de temas de salud emocional del programa Comienzo Saludable,una colaboración conjunta entre el Grupo Nexos Urban Strategies, sostuvo que el poder hablar de estos temas en cualquier momento que sea preciso, puede brindar las herramientas necesarias para abordar situaciones de conflictos emocionales durante la paternidad. Aspectos que, a menudo, están plagados de mitos y preconceptos.

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Para Gutiérrez Concepción, uno de los mitos más comunes es que los padres no experimentan la depresión posparto cuando, según confirman datos publicados por la Organización Mundial de la Salud y la organización de apoyo y bienestar Postpartum International, uno de cada diez hombres lo padece y 18 % de los padres primerizos enfrentan trastorno de ansiedad. A su vez, indicó que “estos datos de depresión o ansiedad se pueden manifestar tanto en el embarazo como en el primer año del bebé”.

Entre los síntomas a observar para ayudar a detectar un escenario de depresión posparto entre los padres se deben analizar las conductas de aislamiento, pensamientos intrusivos, tristeza, hipervigilancia, miedo, distanciamiento emocional, entre otros.

Además, otro mito común está en la falsa impresión de que los hombres que “cumplen con todo, están bien… hay que dirigir la mirada a sus procesos internos que tantas veces no se expresan”, aseveró la psicóloga clínica, añadiendo que muchos padres sufren síntomas cónsonos con el proceso posparto debido a todos los cambios que acarrea traer un bebé al mundo. Pues, “este es un proceso de transiciones sociales, emocionales, económicas y puede ser un proceso abrumador que despierta emociones complejas”, indicó.

Por lo que, a modo de recomendación, la doctora estableció una serie de pasos que pueden ayudar a manejar los estragos internos de la paternidad. Lo primero es recordar que estos casos no son escenarios aislados, pues “muchos viven por esta situación en silencio y cuando se apalabran, (los padres) se empoderan de sus procesos emocionales y pueden trabajarlo saludablemente”, acertó Gutiérrez Concepción. Esto requiere identificar recursos de apoyo en su núcleo inmediato capaces de apoyarles y acompañarles.

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En el caso de los familiares, los seres queridos deben estar atentos a las señales de alerta que puedan sugerir algún malestar emocional, incluyendo observar cambios en el comportamiento, los hábitos y rutinas diarias. Además, es esencial mantener una línea abierta de comunicación para hablar con transparencia sobre las navegaciones emocionales de la crianza y, una vez identificado algún problema, buscar recursos. Sobre este particular, la doctora nombró programas como Comienzo Saludable, la línea de apoyo de Postpartum Support international, al número 1-800-944-4773 y para casos críticos, la línea de crisis de salud mental al 988.

Además, la doctora aconsejó a no enfrentar la crianza en aislamiento y a identificar tiempo de autocuidado sin culpa. “Sabemos que esto es un gran reto, porque la vida es ajetreada con el trabajo, la paternidad y los quehaceres del hogar… por eso hay que hacer tiempo para el autocuidado, conectar con nosotros mismos y escuchar las señales de agotamiento emocional”, indicó.

Por último, entre los servicios rendidos por la organización Comienzo Saludable, gestionado por Grupo Nexos y Urban Strategies, estos apoyan y acompañan a familias en distintas etapas del proceso de la gestación y crianza, desde la planificación de un embarazo, la gestación, el parto, el posparto y los primeros 18 meses de vida de la cría.

Para este mes, la organización estará celebrando un conversatorio gratuito virtual nombrado Lo que nadie me dijo de ser papá, el cual será facilitado por Ismael Rosario Pérez y la doctora Gutiérrez el 30 de junio de 2026.