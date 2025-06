Padres revelan los retos y aprendizajes en la crianza de sus hijos

Daniel Pérez del Valle, VP Marketing de Burger King • Firehouse Subs • Popeyes, con sus hijos Ian Lucas y Daniel Alberto. (Suministrada)

“Ser papá de dos adolescentes ha sido el mayor reto y el mayor regalo de mi vida. Mis hijos, Ian Lucas (14) y Daniel Alberto (16), me han enseñado que la crianza no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar presente, escuchar con el corazón, valorar cada momento y acompañarlos en su camino. No hay un manual perfecto para ser papá, pero con amor, humor y mucha paciencia, se va construyendo algo hermoso. Cada etapa trae sus desafíos, pero también valiosas lecciones de crecimiento mutuo. Me siento orgulloso de ser su guía, su apoyo y, sobre todo, de celebrar la dicha de ser su papá mientras seguimos creciendo juntos”, Daniel Pérez del Valle, VP Marketing de Burger King • Firehouse Subs • Popeyes.

Francisco de la Cruz Napoli, presidente de KIS y vicepresidente ejecutivo de DLC Group, con Victoria y Francisco René. (Suministrada)

“Uno de los mayores retos que he enfrentado como padre ha sido criar a mis hijos con una base sólida de valores como el respeto, la comprensión y la humildad, especialmente en una sociedad como la de hoy, cargada de influencias externas y presiones constantes. En medio de ese entorno, cada día me esfuerzo por ser una guía firme, presente y coherente para Victoria y Francisco René, con la esperanza de que esos valores sean su brújula en la vida. Sé que he puesto mi granito de arena para que ambos crezcan como personas íntegras, sensibles y exitosas, capaces de aportar positivamente a la sociedad que les tocará vivir. La paternidad me ha transformado profundamente. Me ha enseñado más de lo que alguna vez imaginé. Ser padre no es fácil, pero cuando hay amor, compromiso y voluntad, todo se vuelve posible. Cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo junto a mis hijos; ellos me enseñan tanto como yo intento enseñarles. Son mi motivación, mi espejo, mi orgullo más grande. Victoria y Francisco René son mi motor. Mi mayor alegría. Ser su padre es el rol más importante de mi vida. Y aunque los días no siempre sean perfectos, el amor que nos une es incondicional y profundo. Ese amor es, sin duda, el legado más valioso que puedo dejarles”, Francisco de la Cruz Napoli, presidente de KIS y vicepresidente ejecutivo de DLC Group.

Josué J. González, Chief Business Development Officer de Lopito, Ileana & Howie, junto a Josué Jaime y María Virginia. (Suministrada)

“Criar no es solo cuidar, es formar. Para mí, el mayor reto y a la vez el mayor compromiso ha sido criar personas que no sean una carga para el país, sino un valor añadido para Puerto Rico. Vivimos tiempos donde es fácil señalar, quejarse o esperar que las soluciones lleguen desde afuera. En mi casa, siempre les enseño a mis hijos que la vida no se trata de lo que se pide, sino de lo que uno construye, con esfuerzo, responsabilidad y respeto. Tengo dos hijos adultos que abrazan esos principios. Mi hijo Josué Jaime es estudiante de medicina, y mi hija María Virginia decidió seguir mis pasos en mercadeo y publicidad. Ambos crecieron con la convicción de que el conocimiento y el trabajo duro deben estar al servicio de los demás, no solo al beneficio propio. Desde pequeños, les inculqué el amor por su país y el respeto profundo por sus raíces. Por eso llevan los nombres de sus abuelos y abuelas: Josué Jaime y María Virginia. Sus nombres son herencia, pero también propósito. Que no se olviden de dónde vienen, y que lleven con ellos la memoria, los valores y el legado de quienes los precedieron. La crianza ha sido para mí un ejercicio de siembra constante: de identidad, de disciplina, de conciencia colectiva. Porque educar no es solo prepararlos para el éxito personal, sino para que sean ciudadanos que aporten, que sirvan y que amen a su país”, Josué J. González, Chief Business Development Officer de Lopito, Ileana & Howie.

