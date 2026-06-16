Pedro Ramos: “Papá siempre está pendiente y presente”

Hubo un tiempo en que Pedro Ramos no se imaginaba siendo padre. No era que rechazara la idea. Simplemente, no formaba parte de la imagen que tenía de su futuro. Hoy, cuando habla de Diego y Ama, resulta difícil creerlo. Porque gran parte de lo que define su manera de vivir gira, precisamente, alrededor de ellos.

“Antes vivía sin la cabeza puesta”, dijo con honestidad el director de medios e inteligencia de negocios de PMC Health Group. La paternidad, aseguró, le enseñó algo que nunca había experimentado: saber que alguien lo espera en casa.

Ese cambio ocurrió de golpe. Lo recuerda en el momento exacto en que salió del hospital con su primer hijo en brazos. Hasta entonces, el embarazo había sido una etapa de ilusión y expectativas. Pero, al cruzar aquella puerta, ahora siendo una familia tres personas, entendió que algo había cambiado para siempre.

“Automáticamente sabes que, desde ese momento, tienes que fajarte lo más que se pueda”, dijo.

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Desde entonces, la responsabilidad dejó de ser un concepto abstracto. Se convirtió en una motivación diaria y en una nueva forma de mirar el futuro.

Pedro se describió como un padre que intenta encontrar el balance entre la diversión y la autoridad. A veces quiere ser el payaso de la casa; otras veces tiene que asegurarse de que sus hijos sepan cuándo habla en serio. Sin embargo, hay algo que procura mantener siempre claro: no quiere que crezcan dentro de moldes rígidos.

Junto a su esposa, Ashley, ha construido un hogar donde las etiquetas tienen poco espacio. En casa, las tareas no se dividen según el género ni de los intereses. Lo importante, explicó, es que sus hijos tengan la libertad de descubrir quiénes son.

Los recuerdos más importantes de su vida como padre están marcados por momentos que todavía lo emocionan. Los nacimientos de sus hijos ocupan un lugar especial. Nunca imaginó que algún día estaría presente en una cesárea o que tendría la oportunidad de cortar el cordón umbilical de su hija.

También atesora escenas que para otros podrían parecer pequeñas, como ver a su hijo participar en su boda o presenciar los primeros pasos de su hija, cuando apenas tenía diez meses.

Como muchos padres de hoy, reconoce que criar hijos puede sentirse como navegar entre opiniones contradictorias. Hay consejos en todas partes y no siempre es fácil encontrar el equilibrio entre permitir, corregir o intervenir. En ese proceso destacó el apoyo de Ashley, a quien describió como un complemento fundamental.

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Más allá de las decisiones cotidianas, Pedro tiene claro los valores que desea transmitir: respeto, empatía y amor. Quiere que sus hijos entiendan la importancia de tratar bien a los demás y de reconocer que cada persona carga con historias que muchas veces no son visibles. Por eso intenta enseñarles a ser sensibles con quienes los rodean y a convertirse en un espacio seguro para otros.

Cuando le preguntan cómo procura dar el ejemplo, su respuesta es sencilla.

“Estando presente”, afirmó.

Para él, la presencia es mucho más que compartir un mismo techo. Significa detener el trabajo cuando hace falta, prestar atención, jugar, escuchar y participar de los momentos que construyen los recuerdos de una familia.

Quizás por eso, cuando piensa en lo que le gustaría que sus hijos recordaran de él cuando sean adultos, no mencionó logros ni títulos. Le basta con que recuerden las cosas que hizo por ellos y sepan cuánto los quiso.

Y si tuviera que resumir el padre que aspira a ser en una sola frase, la respuesta también es sencilla:

“Papá siempre está pendiente y presente”.