Opciones de retiro para trabajadores por cuenta propia y dueños de negocios

Un mito común es que los planes de retiro como un 401k, solo están disponibles para empleados. Mientras que la realidad es que hay varias opciones disponibles para aquellos con negocio propio y otra cruda realidad: la gran mayoría de estos comerciantes utilizan gran parte de sus ahorros personales para cubrir los costos de operación de sus negocios y el margen para ahorrar y prepararse para el retiro es poco o ninguno.

CPA Adrián Zayas Bruno (Suministrada)

Aquí se describen varias opciones que desconocen muchos comerciantes, con sus ventajas y retos, para que puedan escoger la que mejor se adapta al modelo de cada negocio:

Plan 401k Individual/ Plan Keogh

Es la alternativa más común para personas que son los únicos dueños de negocio y no tienen empleados. Se considera un plan cualificado bajo el código de rentas internas de Puerto Rico. Esto significa que el comerciante puede deducir las aportaciones que haga al plan al momento de radicar su planilla. Estás aportaciones están limitadas al 25% de la ganancia neta del negocio o $69,000, lo que sea menor. Con la asistencia de los profesionales adecuados, se pueden utilizar vehículos de inversión que generen un buen rendimiento de cara al retiro.

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Los planes Keogh conllevan unos costos de registro y administración, que aunque parecerían razonables, es importante que quien esté interesado en esta opción esté consciente de los mismos.

Plan 401k Corporativo

Este plan es para empresas que tienen empleados, al punto que estos pueden diferir, o sea excluir del ingreso que tributa en sus planillas, las aportaciones que realicen durante el año. Suelen ser un atractivo a la hora de retener talento en un negocio.

CPA Iván Negrón Ramos (Suministrada)

Entre las limitaciones o retos de esta opción se puede destacar que están sujetos a la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de Empleados, mejor conocida como ERISA, por sus siglas en inglés, que es una regulación federal y pudieran conllevar procedimientos costosos para asegurar cumplimiento con esta y otras regulaciones, como por ejemplo, una auditoría anual. Conllevan un costo considerable de administración.

Cuentas de Retiro Individual (IRA)

Es de los mecanismos más sencillos de establecer y como su término lo dice, es una opción disponible para todo individuo. Se pueden abrir en bancos, compañías de inversión o aseguradoras, que estén operando en Puerto Rico. Las opciones son variadas, desde cuentas que se comportan como certificados de depósito, cuentas de inversión, hasta anualidades. Además de funcionar como opción de retiro, pueden ayudar a ahorrar a la hora de radicar la planilla, brindando una deducción del ingreso que está sujeto a contribución. Sin embargo, las aportaciones están limitadas a $7,000 (año 2025) y a $7,500 (año 2026) y retirar el dinero antes del término acordado con la institución pudiera costar penalidades y consecuencias contributivas.

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Cuentas de inversión

Luego de maximizar las aportaciones en el 401k, en la cuenta IRA y de tener el fondo de emergencia adecuado a nivel personal y del negocio, se puede abrir una cuenta de inversión donde se pueden hacer inversiones en acciones y bonos de compañías donde le permita incrementar su valor y recibir ingresos periódicos en base a intereses y dividendos. Es importante que esta cuenta se haga alineada a su perfil de riesgo y de la mano de un asesor en inversiones.

Anualidades

Son contratos entre un individuo y una aseguradora, donde a cambio de un pago único o pagos periódicos, la aseguradora garantiza una serie de pagos futuros, ya sean inmediatos o futuros. Se suelen usar para asegurar ingresos estables durante el retiro. Las anualidades pueden ser fijas, indexadas o variables. En las fijas e indexadas, la aseguradora garantiza el principal y el interés acreditado. Las anualidades tienen el beneficio contributivo de que cualquier crecimiento en valor no es tributable hasta que se hace una distribución.

Las garantías ofrecidas por las aseguradoras son a cambio de unos costos de administración, que deben ser evaluados antes de firmar el contrato. Además, existen penalidades por cancelación de contrato y por retiro de dinero mayor al pactado. Es importante que estos contratos se hagan alineados a sus metas financieras, a su perfil de riesgo y de la mano de un asesor en inversiones.

Pólizas de Seguro de Vida con acumulación

Es un seguro de vida permanente que no vence mientras se paga la prima y que cumple dos propósitos: beneficio por muerte y acumulación de dinero. Esta acumulación se puede utilizar para complementar las otras fuentes de ingresos en la etapa de retiro. Se pueden hacer retiros en calidad de préstamo (sí, se prestaría de su propio dinero) que están libres de contribuciones.

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El rendimiento sobre el dinero acumulado es moderado ya que al ser una seguro de vida, aplican los gastos de administración y mortalidad de la aseguradora.

La plusvalía de tu negocio- término en inglés “Goodwill”

No es un plan como tal, pero es un mecanismo antiguo al que siguen apostando muchos dueños de negocio hoy. Esto es cuando los activos netos de tu negocio, es decir, eliminando el efecto de las deudas de este, tienen un mayor valor en el mercado de lo que está registrado en los libros. Esa reputación, esa marca que se ha venido desarrollando por años, ha generado una apreciación monetaria que cuando el comerciante decide enganchar los guantes, un comprador estaría dispuesto a pagar por la misma. Como le llaman por ahí, “comprar la llave”.

Este método, al tratarse de un activo intangible en el negocio, está susceptible a juicio y debe ser evaluado por lo menos anualmente para actualizar su valor. Por lo regular, se necesita la asistencia de profesionales especializados para esta tarea y el efecto tiempo pudiera jugar a favor o en contra con relación al valor del activo de la noche a la mañana.

Contar con un plan o estrategia de retiro en tu negocio no solo te puede preparar para una buena jubilación, sino que puede presentar un atractivo al ofrecerlo como un beneficio a los empleados y fomentar la conservación del mejor talento para el crecimiento de tu negocio.

Mediante una asesoría correcta, un plan de retiro te puede ayudar a ahorrar bastante dinero en contribuciones. Es sumamente importante que quien esté considerando alguna de las opciones presentadas, lo debe hacer con la asistencia de profesionales debidamente licenciados y capacitados, que no necesariamente son los que están brindando “consejos” en las redes sociales.