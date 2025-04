Protege tu futuro y tu destino con las cuentas IRA de AEELA

¿Por qué abrir una IRA de AEELA?

No solo permiten planificar la jubilación, sino que tienen la ventaja de que se puede retirar el dinero sin penalidad del Departamento de Hacienda para la compra de la primera residencia, los gastos de los estudios universitarios de los hijos, enfrentar una pérdida de empleo o una incapacidad, reparar los daños causados a la residencia por desastres naturales, la compra de computadoras para los hijos, el tratamiento de enfermedades catastróficas, evitar la inminente ejecución de la residencia principal o la incursión en mora de la hipoteca sobre la residencia principal, la compra de un sistema de energía renovable para la residencia o el pago una pensión alimentaria en atraso por seis meses o más.

Visita el Centro IRA, ubicado en Plaza AEELA, en Hato Rey, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Hasta el 15 de abril de 2025, habrá horario extendido, de 7:30 a.m. a 6:00 p.m. El centro también estará abierto el sábado, 12 de abril de 2025, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.