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Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Tu retiro puede empezar hoy con una estrategia que progresa y crece contigo

La DGI Balanced Fund IRA de Oriental es un fondo de inversión que provee crecimiento de capital a largo plazo e ingresos actuales

7 de abril de 2026 - 3:03 PM

Por Redacción de Suplementos
La DGI Balanced Fund IRA te permite comenzar con una aportación inicial de $250, completar tu solicitud online y tener acceso a orientación especializada. (Shutterstock)

Planificar tu retiro no se trata solo de ahorrar, sino de tomar decisiones estratégicas que progresen contigo a largo plazo. Aunque el mundo de las inversiones pueda parecer complejo, existen alternativas diseñadas para que avances con mayor claridad, respaldo profesional y una estructura sólida para tu futuro.

Ejemplo de ello es la DGI Balanced Fund IRA de Oriental, un fondo de inversión registrado ante la SEC que busca balancear dos objetivos esenciales: crecimiento de capital a largo plazo e ingresos actuales. Lo hace mediante una cartera diversificada que integra acciones, bonos y valores de renta fija, cuya composición puede ajustarse según las condiciones del mercado. Estas estrategias son manejadas por expertos y te permite diversificar sin tener que administrar inversiones por tu cuenta.

A diferencia de los productos de inversión de interés fijo, que ofrecen estabilidad, pero limitan el potencial de crecimiento, la DGI Balanced Fund IRA tiene un rendimiento variable vinculado al mercado. Esto implica fluctuaciones en el valor de la inversión, pero también una mayor oportunidad de crecimiento a largo plazo dentro de una estrategia balanceada.

Si estás considerando abrir tu primera IRA, la DGI Balanced Fund IRA te permite comenzar con una aportación inicial de $250, completar tu solicitud online y tener acceso a orientación especializada. Pero, si estás evaluando un rollover desde un 401(k) u otra IRA, esta alternativa puede servir como vehículo para consolidar y diversificar tu retiro y tu progreso. Además, sujeto a elegibilidad, podrías beneficiarte de las ventajas contributivas disponibles conforme a la ley para un retiro eficiente.

Para orientación personalizada, llama al 787-474-1993 o visita www.orientalbank.com. Tu futuro comienza con una buena decisión hoy.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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