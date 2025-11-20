Opinión
20 de noviembre de 2025
75°nubes dispersas
SuplementosPopular: el banco de los emprendedores
Suscriptores
PRESENTADO POR
Popular: el banco de los emprendedores
Patrocinado
Una organización o alguien pagó para patrocinar el contenido, pero no lo revisó ni aprobó.

Tu sueño es nuestro compromiso

Popular impulsa el futuro empresarial en Puerto Rico

20 de noviembre de 2025 - 12:00 AM

Por Javier D. Ferrer
Javier D. Ferrer, presidente y principal oficial ejecutivo de Popular, Inc. (Suministrada)

Todos conocemos a una empresaria o a un empresario. Ya sea la vecina que maneja la cadena de farmacias de su familia, el tío con una ferretería en el pueblo, el primo que con esmero levanta su fondita o restaurante, o tu hija o hijo, listos para abrir su propia oficina, salón de belleza, food truck o barbería, y aquel dedicado a su agroempresa.

En mi caso, pienso en tanta gente que he tenido el privilegio de conocer que, con visión y determinación, fundaron una startup y crearon futuro desde su carro, finquita o marquesina. Hoy, esas empresas generan empleos y oportunidades para decenas de familias. Sus historias nos recuerdan que el emprendimiento transforma vidas, comunidades y a nuestro país.

Esa pasión e iniciativa merecen ser reconocidas y respaldadas para promover su éxito.

Hace 132 años, Popular nació con ese propósito: impulsar el desarrollo de Puerto Rico. En aquel entonces, ofrecimos acceso a crédito justo, apoyando a quienes apostaban por el progreso desde la agricultura. Desde el inicio, entendimos una verdad poderosa: si a nuestros empresarios les va bien, a todo el país le va mejor. Hoy, seguimos firmes en ese compromiso.

Este año hemos asistido a sobre 5,600 empresarios, movilizando más de $589 millones en financiamiento. Cada uno de ellos representa una historia de esfuerzo, visión y compromiso con Puerto Rico.

A través de nuestros servicios financieros y de Emprende con Popular —una herramienta digital que acompaña al empresario desde la idea semilla de su negocio hasta la expansión— ofrecemos más que capital: brindamos conocimiento, mentoría y una red amplia de apoyo.

¿Por qué lo hacemos? Porque creemos en un Puerto Rico que se fortalece cuando su gente se atreve a crear, innovar y construir. Apostar por las pymes es apostar por una economía más resiliente e inclusiva.

El espíritu del puertorriqueño es de emprendimiento y Popular está aquí para apoyarlos.

Javier D. Ferrer

Presidente y Principal Oficial Ejecutivo de Popular, Inc.

SuplementoBrandStudioPopular
