20 de noviembre de 2025
75°lluvia ligera
SuplementosPopular: el banco de los emprendedores
Suscriptores
PRESENTADO POR
Popular: el banco de los emprendedores
Patrocinado
Una organización o alguien pagó para patrocinar el contenido, pero no lo revisó ni aprobó.

Una alianza que impulsa el crecimiento

Air Master Group reconoce cómo el apoyo financiero de Banco Popular ha sido determinante para su expansión y modernización

20 de noviembre de 2025

Por Rut N. Tellado

Detrás de cada puerta, ventana, fachada o material fabricado por Air Master Group hay 50 años de trayectoria y crecimiento.

Air Master se fundó en Morovis en 1974 como una compañía local dedicada a la venta al por mayor de puertas y ventanas para ferreterías de Puerto Rico, informó Nicolás Megwinoff, principal oficial ejecutivo y uno de los dueños de la empresa.

“Mi padre adquirió la empresa en 1979”, contó Megwinoff. “Cuando la compró, solo tenía cuatro empleados, estaba en bancarrota y la iban a cerrar. Mi papá, con mucho trabajo, levantó el negocio”.

“Empezamos con una fábrica bastante pequeña, y de ahí fuimos creciendo en capacidad de producción y en variedad de productos”, agregó el ejecutivo.

En 1997, la empresa mudó sus instalaciones a Barceloneta; en 2000 adquirió a su competidora, TropicAir; y en 2018 compró los activos de otro competidor, Valcor. Actualmente, Air Master Group maneja cuatro marcas: Air Master Windows & Doors, Valcor Architectural Solutions, Megalum y Cool-G.

Además, Air Master Group cuenta con 700 empleados, 400,000 pies cuadrados dedicados a la manufactura en

Gurabo y Barceloneta, y siete puntos de venta a través de la isla. También exporta sus productos a varias islas del Caribe y al estado de Florida.

Según Megwinoff, desde 1994, Popular ha sido parte integral de la trayectoria ascendente de su empresa, al ofrecerles financiamiento, líneas de crédito y servicios de manejo de nómina y de banca corporativa.

“Aparte de financiarnos la operación para expansiones y capital de trabajo, ha sido un socio financiero y un consultor importantísimo”, destacó. “Nos dio la solidez financiera para invertir en tecnología y en capacidad de producción; nos acompañó en momentos de retos y ha sido clave para viabilizar proyectos de expansión y modernización”, insistió el empresario.

Sobre el futuro del negocio, dijo que prevé continuar su crecimiento, tanto dentro como fuera de la isla. “Queremos continuar contribuyendo a Puerto Rico como un patrono de clase mundial”, concluyó.

BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
