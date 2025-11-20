Una alianza que impulsa el crecimiento

Detrás de cada puerta, ventana, fachada o material fabricado por Air Master Group hay 50 años de trayectoria y crecimiento.

Air Master se fundó en Morovis en 1974 como una compañía local dedicada a la venta al por mayor de puertas y ventanas para ferreterías de Puerto Rico, informó Nicolás Megwinoff, principal oficial ejecutivo y uno de los dueños de la empresa.

“Mi padre adquirió la empresa en 1979”, contó Megwinoff. “Cuando la compró, solo tenía cuatro empleados, estaba en bancarrota y la iban a cerrar. Mi papá, con mucho trabajo, levantó el negocio”.

“Empezamos con una fábrica bastante pequeña, y de ahí fuimos creciendo en capacidad de producción y en variedad de productos”, agregó el ejecutivo.

En 1997, la empresa mudó sus instalaciones a Barceloneta; en 2000 adquirió a su competidora, TropicAir; y en 2018 compró los activos de otro competidor, Valcor. Actualmente, Air Master Group maneja cuatro marcas: Air Master Windows & Doors, Valcor Architectural Solutions, Megalum y Cool-G.

Además, Air Master Group cuenta con 700 empleados, 400,000 pies cuadrados dedicados a la manufactura en

Gurabo y Barceloneta, y siete puntos de venta a través de la isla. También exporta sus productos a varias islas del Caribe y al estado de Florida.

Según Megwinoff, desde 1994, Popular ha sido parte integral de la trayectoria ascendente de su empresa, al ofrecerles financiamiento, líneas de crédito y servicios de manejo de nómina y de banca corporativa.

“Aparte de financiarnos la operación para expansiones y capital de trabajo, ha sido un socio financiero y un consultor importantísimo”, destacó. “Nos dio la solidez financiera para invertir en tecnología y en capacidad de producción; nos acompañó en momentos de retos y ha sido clave para viabilizar proyectos de expansión y modernización”, insistió el empresario.