PRESENTADO POR
Prepara tu futuro
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Dewey University acelera la innovación educativa con IA y simulación

Una inversión federal transforma la experiencia de aprendizaje mediante laboratorios virtuales, inteligencia artificial y realidad extendida

8 de diciembre de 2025 - 5:51 PM

Por Redacción de Suplementos
El compromiso de Dewey University se centra en capacitar al estudiantado para la realidad profesional actual, un mercado modificado por la inteligencia artificial. (Suministrada)

Ante la transformación global impulsada por la automatización y los entornos inmersivos, Dewey University completó una fase crucial de la iniciativa VirtualEd-MES.

Este proyecto integra tecnologías de simulación, IA generativa, modelado 3D y experiencias de Realidad Extendida (XR) directamente en los programas académicos y el desarrollo profesional.

La implementación trasciende la planificación teórica y opera ya con resultados concretos. La universidad ha incorporado herramientas como Unreal Engine y Blender en currículos clave, incluyendo la maestría en Anestesia y el bachillerato en Educación Temprana.

MSP Taskforce de Dewey University en Puerto Rico. De izquierda a derecha: profesora Yosanalis Torres, directora del proyecto y directora de Transformación Digital e Innovación; la Dra. Miriam L. Delgado, Innovative Curriculum Designer y directora de la División de Aprendizaje en Línea; y Emmanuel Montañez, MSP Lead Specialist. (Suministrada)

Asimismo, mantiene activos más de 40 módulos de microaprendizaje y ha graduado tres cohortes especializadas.

“El compromiso institucional se centra en capacitar al estudiantado para la realidad profesional actual, un mercado modificado por la inteligencia artificial”, expresó el Dr. Carlos A. Quiñones-Alfonso, presidente de Dewey University. “La respuesta es un ecosistema centrado 100 % en la innovación aplicada y las competencias emergentes”.

A través de esta infraestructura, los estudiantes practican en entornos virtuales de alta precisión: quirófanos, aulas y laboratorios simulados.

Este formato permite repetir procedimientos y aprender de la toma de decisiones en un entorno seguro, lo que favorece un aprendizaje experiencial, inmersivo y una mayor retención de conocimiento.

El brazo estratégico de este esfuerzo es la AI Academy @ Dewey. Con una inversión federal aproximada de $866,000 del Departamento de Educación Federal, esta unidad centraliza las certificaciones en diseño inmersivo y microcredenciales. El modelo se diseñó desde su origen para ser escalable, documentado y exportable a otras escuelas técnicas o universidades.

“Dewey University se posiciona entre las primeras instituciones en Puerto Rico con un proyecto federal dedicado exclusivamente a la simulación educativa y la inteligencia artificial como estrategia institucional”, informó el Dr. Quiñones, destacando que la transformación abarca desde la estructura académica hasta los servicios administrativos.

Para información sobre la oferta académica y la AI Academy, visita www.dewey.edu o accede a www.dewey.edu/ai-academy.

MSP Taskforce de Dewey University en Puerto Rico. De izquierda a derecha: profesora Yosanalis Torres, directora del proyecto y directora de Transformación Digital e Innovación; Emmanuel Montañez, MSP Lead Specialist; y la Dra. Miriam L. Delgado, Innovative Curriculum Designer y directora de la División de Aprendizaje en Línea. (Suministrada)
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
