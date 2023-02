Podrás tener muchas opciones para estudiar una carrera universitaria en específico, pero, escoger una universidad que tiene como misión formar ciudadanos responsables, cultos, con valores democráticos y cristianos, conscientes de su obligación social y ambiental, que puedan desempeñarse competentemente y que ejerzan liderato en el contexto ocupacional o profesional es fundamental.

Si a eso le añades que esa institución ofrece una variedad de programas académicos de vanguardia, estamos hablando de que tomarías la mejor decisión. La Universidad Interamericana de Puerto Rico prepara a sus estudiantes para que sean profesionales capacitados, que ejerzan un liderazgo efectivo en los distintos campos y que sean adaptables a variados escenarios de actividad, inclusive en el extranjero.

Desde 1912, la Universidad Interamericana de Puerto Rico contribuye a la sociedad, educando y ofreciendo servicios y modalidades innovadoras de estudio, apoyadas por la informática y las telecomunicaciones. En 1944, fue la primera institución de educación superior en ser acreditada por la Middle States Asociación of Colleges and Schools, fuera de los Estados Unidos continentales. Once unidades académicas integran el sistema: nueve recintos y dos escuelas profesionales: la Facultad de Derecho y la Escuela de Optometría. Estas unidades académicas también están autorizadas por el Consejo de Educación de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

La INTER ofrece más de 300 programas académicos entre carreras técnicas, grados asociados, bachilleratos, maestrías y doctorados. Entre esos te ofrece: Educación, Administración de Empresas en todas sus ramas, Ciencias en muchas de sus especialidades, Justicia Criminal, Enfermería; aquellas que retan lo convencional como Ingeniería, Aviación, Biotecnología, Ciencias Marinas, Cuidado Cardiorrespiratorio, Redes y Seguridad, Ciencias Policiales, Tecnología Agropecuaria, Técnico Veterinario, hasta las más divertidas y dinámicas como Música Popular, Bellas Artes, Comunicaciones, Artes Culinarias, Turismo, Diseño Gráfico Digital, Diseño y Desarrollo de Videojuegos, entre otras.

Actualmente, la Universidad Interamericana cuenta con más de 70 programas completamente en línea aprobados por el Consejo de Educación Superior. Pero, si prefieres sumergirte en la experiencia universitaria de manera presencial, la INTER ofrece una activa y dinámica vida universitaria, en modernas instalaciones físicas, limpias, seguras y de fácil acceso.

Como ves, existen más de cien razones para escoger a la INTER, como tu casa de estudios. La INTER ofrece clases presenciales, clases con salas virtuales, cursos híbridos y cursos 100 % online. Matricúlate para el semestre que comienza en agosto. Para más información y matrícula, visita tu recinto de preferencia. También puedes dejar mensaje en el 787-754-7597 o acceder a inter.edu. Síguelos en las redes sociales Facebook/interocs, Twitter, Instagram y YouTube a través de interpuertorico.