Por medio de una nueva subvención de MCS Foundation, la Asociación Mayagüezana de Personas con Impedimentos (AMPI) continuará atendiendo a la población de adultos mayores por medio de su programa de prevención de caídas.

La entidad sin fines de lucro recibió un donativo de $60 mil de MCS Foundation que les permitirá continuar respaldando a comunidades vulnerables del área oeste de la isla. La subvención forma parte de la campaña de recaudación de fondos, ‘La Lucha’, que promueve MCS Foundation. Como parte de esta iniciativa, la fundación otorgó $455 mil a nueve organizaciones sin fines de lucro que impacten la salud, educación y desarrollo económico de la población de adultos mayores.

La organización, que se fundó en 1983, provee servicios directos a adultos con discapacidad intelectual en el área oeste. Sin embargo, tras el paso del huracán María, expandieron sus labores para atender a la población de adultos mayores y familias de escasos recursos.

“En este momento, la misión de AMPI es promover el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones vulnerables en el área oeste de Puerto Rico. Originalmente, era para adultos con discapacidad intelectual, pero ya hemos creado programas dirigidos, específicamente, para adultos mayores y cualquier otra población que busque ayuda en la organización”, expresó Esther Caro, directora ejecutiva de la entidad con sede en Mayagüez.

De acuerdo con la líder de la AMPI, alrededor de 800 personas se benefician del trabajo que realiza la organización. Agregó que los cambios en la misión y objetivo les ha permitido impactar a más personas en este sector de la isla.

Caro contó que, desde 2020, la AMPI cuenta con el respaldo de MCS Foundation y, al momento, han recibido cerca de $115 mil. Esta alianza, dijo la directora ejecutiva, les ha permitido cubrir algunas de las necesidades de la entidad relacionadas con esta iniciativa.

“El proyecto de Prevención de Caídas en el Hogar, nace del apoyo que recibimos de MCS Foundation, debido a que ellos se enfocan mucho en adultos mayores y AMPI estaba buscando cómo ayudar a ese sector. El donativo respalda este proyecto y nos ayuda a realizar la reparación necesaria para evitar que la persona mayor se caiga”, compartió Caro. Bajo este programa, según Caro, la organización ha trabajado alrededor de 100 casos.

Agregó que este proyecto consiste en visitar la casa de una persona mayor, que viva con un acompañante o sola, e identificar peligros que puedan provocar una caída. Algunos escenarios que pueden propiciar una caída son cables sueltos en el suelo, falta de iluminación, ausencia de barras de agarre en el baño y que tengan escalones en la casa que presenten riesgo. Si los voluntarios encuentran alguna de las anteriores, proceden a reparar lo necesario para conservar la seguridad de la persona.

“En ocasiones, los adultos mayores no tienen un baño seguro y nuestro equipo le ha removido la bañera para hacerle una ducha criolla, con acceso fácil, que no presente riesgo de caída. Es una gran iniciativa, porque da la oportunidad de evitar un accidente que le puede salir caro a la persona mayor. Sin embargo, lo más bonito del programa es que, pese a que MCS Foundation es quien paga las reparaciones, el adulto mayor no necesariamente tiene que tener el plan médico de MCS. Es decir, puede estar afiliado a cualquier aseguradora médica y se le ayudará de igual manera”, planteó la directora ejecutiva de AMPI.

Actualmente, AMPI cuenta con 30 voluntarios que están asignados a las siguientes áreas: la distribución de alimentos a familias necesitadas, el proyecto de Prevención de Caídas en el Hogar, el Centro de Mejoramiento de Calidad de Vida (CEMECAV) y en los tres hogares de vivienda asistida con los que cuenta la organización, explicó Caro.

Movilización tras el huracán Fiona

En medio de la emergencia tras el paso del huracán Fiona el pasado 18 de septiembre, Caro indicó que la entidad está colaborando con la organización Banco de Alimentos para asistir a los damnificados por el huracán en el área oeste, una de las zonas más afectadas por el ciclón.

Incluso, la semana pasada, MCS y GFR Media anunciaron la celebración del evento ‘Puerto Rico Saludable’, una iniciativa que atenderá las necesidades de salud de las comunidades y brindará ayuda y suministros a las personas que fueron afectadas por el paso del huracán Fiona.

Las personas interesadas en donar pueden hacerlo por medio de mcs-foundation.org.

MCS también exhortó a que toda persona, empresas u organizaciones que interesen formar parte del programa de voluntariado, se comuniquen al siguiente correo electrónico: prsaludable@medicalcardsystem.com.