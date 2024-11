Avances noveles en el tratamiento del cáncer de pulmón

Di Marco destacó que hay varios tipos, subtipos y estadios de cáncer de pulmón, y cada uno se trata de forma diferente. Dijo que el cáncer de pulmón de célula pequeña es el más agresivo, mientras que el cáncer de pulmón de célula no pequeña, también llamado no microcítico, es el más común.

Mencionó que hay tres subtipos de cáncer de pulmón no microcítico: el adenocarcinoma, que representa el 40 % de los tumores de célula no pequeña y suele aparecer más en mujeres; el carcinoma escamoso, que representa el 27 % de los tumores no microcíticos; y el carcinoma de célula grande, que representa el 13 % de los tumores de célula no pequeña.