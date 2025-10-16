Opinión
16 de octubre de 2025
78°ligeramente nublado
SuplementosPuerto Rico Saludable
Suscriptores
PRESENTADO POR
Puerto Rico Saludable
Contenido publicitario (pagado)
Presentado por una organización o persona que paga al sitio de noticias por colocarlo; no es periodismo imparcial.

Beneficios del uso de audífonos en personas con pérdida auditiva

No tratarla puede tener graves consecuencias

16 de octubre de 2025 - 12:00 AM

Por Raquel Martínez
El uso de audífonos mejora la capacidad de comunicación, facilitando la participación en conversaciones y actividades sociales. (Shutterstock)

La pérdida de audición es un problema en aumento, especialmente entre los adultos mayores, con el potencial de afectar significativamente la calidad de vida. Afortunadamente, la amplificación mediante el uso de audífonos ofrece soluciones efectivas que mejoran tanto la salud auditiva como el bienestar general.

El uso de audífonos mejora la capacidad de comunicación, facilitando la participación en conversaciones y actividades sociales. Esto reduce el aislamiento y la soledad, problemas comunes entre quienes no tratan su pérdida auditiva. Amplificar los sonidos permite que el cerebro continúe recibiendo estímulos auditivos, lo que ayuda a prevenir el deterioro cognitivo asociado con la falta de audición.

Otra ventaja es que el uso de audífonos reduce el esfuerzo mental requerido para entender a los demás, disminuyendo la fatiga y mejorando la concentración. Al día de hoy los audífonos son modernos, discretos, fáciles de usar y pueden adaptarse a las necesidades específicas de cada persona.

No tratar la pérdida auditiva puede tener graves consecuencias, como el deterioro en las relaciones personales, la depresión y una mayor dependencia. Por ello, la amplificación auditiva es clave para mantener una vida plena y en constante comunicación con las personas que le rodean.

Para información, llama a Audífonos Audiocentro al 787-781-3055 o al 787-234-7818.

La autora es gerente de Audífonos Audiocentro.

SuplementoBrandStudioPuerto Rico Saludable
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
